“전 세계 16개국, 석유제품 가격 상한제 시행”

한국전력 경영연구원 보고서 16개국 ‘가격 통제’ 정책 시행 보조금 등 57개국 시장 개입

중동 사태로 빚어진 에너지 대란에 대응하기 위해 전 세계 16개국이 한국의 석유 최고가격제와 비슷한 석유제품 가격 통제 정책을 펼치고 있는 것으로 나타났다.

17일 한국전력 경영연구원의 ‘중동 분쟁의 영향 및 해외 정책 동향’ 보고서를 보면 4월 말 기준 한국을 포함한 전 세계 57개국이 미국·이스라엘과 이란의 전쟁 발발 이후 석유제품 소매가격 상한제, 연료 보조금 지급, 세제 혜택 등의 정책으로 시장에 개입하는 것으로 파악됐다.

특히 정유사의 석유제품 공급가를 정부가 결정하는 한국의 석유 최고가격제와 유사한 가격 상한제를 도입한 국가는 일본과 헝가리, 태국 등 16개국이었다.

일본은 일선 주유소 판매 가격을 ℓ당 170엔(1606원) 수준으로 유지하기 위해 정유사에 보조금을 지급하고 있다. 일본 경제산업성은 국제유가 고공행진이 이어지자 지난 14일 보조금 액수를 ℓ당 30엔(283원)에서 42.6엔(402원)으로 올린다고 발표했다. 태국도 석유 가격이 ℓ당 30바트(1377원)를 넘지 못하도록 보조금을 준다.

헝가리는 2011년 11월 폐지했던 석유제품 가격 상한제를 다시 도입했고, 체코는 일일 가격 상한제와 주유소 최대 마진 제한 정책을 시행하고 있다.

인위적인 가격 통제 대신 세제 혜택을 주는 국가는 40개국이었다. 유류세가 비싼 유럽에서 주로 세제 혜택 정책이 시행되고 있다. 스페인은 유류세를 유럽연합(EU)이 허용하는 최저 수준인 ℓ당 0.33유로(575원)까지 낮췄다. 부가가치세도 21%에서 10%로 내렸다. 독일·이탈리아·아일랜드·스웨덴 등도 일제히 유류세를 인하했다.

영국은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 53펜스까지 낮췄던 유류세를 58펜스로 인상할 계획이었지만 중동 사태로 이를 8월31일까지 미룬 상태다.

시장 개입과 별개로 에너지 절약 정책을 시행하는 40개국이었다. 절약 캠페인이 30건으로 가장 많았다. 수송 운행 제한은 25건, 공무 출장 제한은 14건이었다. 재택근무 장려는 13건, 냉방 온도 제한은 8건이었다. 학교 운영 시간 조정 사례도 6건 있었다.

해당 보고서는 한국전력 경영연구원이 국제에너지기구(IEA)와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 분석을 바탕으로 작성했다. 백민호 한국전력 경영연구원 선임은 “각국 정부는 시장에만 에너지 정책을 맡겨두지 않고 소비자 지원과 강도 높은 절약 정책을 동시에 추진하고 있다”고 설명했다.