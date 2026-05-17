장애인·사회적 약자 특별채용이래서 찾아갔더니···경찰, 캄보디아서 감금된 한국인 2명 구출

온라인 만남 미끼로 감금·금전 요구도 경찰 “취업사기 등 빈번, 각별히 주의를”

경찰이 최근 캄보디아에서 감금된 한국인 2명을 코리아전담반 및 현지 경찰 등과 공조해 구조하고 납치 용의자들을 검거했다. 피해자들은 취업하거나 온라인에서 알게 된 이들을 만나려는 목적 등으로 캄보디아를 방문했다가 납치를 당했다.

17일 경찰청에 따르면 주캄보디아 한국대사관은 지난 7일(현지시간) 캄보디아 시아누크빌에서 한국인 남성 1명이 감금됐다는 이메일 신고를 접수했다. 피해자는 용의자들이 인터넷에 게시한 ‘장애인·사회적 약자를 위한 특별 채용 공고’를 보고 취업을 위해 캄보디아를 방문했다가 납치됐다. 용의자들은 2만달러를 요구하며 피해자를 감금했다.

신고 접수 직후 경찰청은 경찰 내 유관부서와 캄보디아 내 한국대사관 및 코리아전담반, 국정원, 현지 경찰 등과 공조체계를 가동하고 피해자가 감금된 호텔을 특정했다. 이후 경찰은 현지 경찰 20명을 투입해 현장을 차단하고, 중국인 용의자 3명이 피해자를 데리고 호텔 밖으로 도주하는 상황을 포착해 용의자 전원을 검거하고 피해자를 구조했다. 신고 접수 약 9시간 만이다.

이어 지난 10일에는 캄보디아 프놈펜에서 한국인 여성이 감금됐다는 문자 신고가 접수됐다. 이 사건 피해자는 온라인에서 알게 된 중국인 남성을 만나려 캄보디아를 방문했다가 용의자에게 감금돼 “돈을 주지 않으면 보내주지 않는다”는 협박을 받고 있다고 신고했다.

신고를 접수한 경찰은 국내·외 경찰과 재외공관이 참여하는 국제 공조 대응에 착수하고, 피해자의 소재 및 신원 특정을 위해 인터폴 황색 수배(실종자)를 내렸다. 이후 캄보디아 코리아전담반은 신고내용 등을 토대로 피해자의 위치를 특정하고, 현지 경찰과 합동 작전을 전개해 신고 하루 만에 용의자들을 검거하고 피해자를 구조했다.

박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리는 “여전히 캄보디아 등 동남아 국가에서 일자리 알선을 빙자한 납치 감금 사건이 반복돼 만큼 우리 국민의 각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다. 경찰청은 동남아 지역을 중심으로 발생하고 있는 온라인 취업사기와 불법 투자·도박 조직 연계된 감금·협박 범죄 대응을 위해 국제 공조 체계를 강화해 재외국민 보호·해외 강력범죄에 총력 대응할 방침이라고 밝혔다.