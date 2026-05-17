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“학창 시절 가장 힘들었던 때는 고1”…행복도 최저

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본문 요약

서울 청년들은 초등학교에서 중학교, 고등학교로 올라갈수록 행복도가 낮아졌던 것으로 기억한다는 분석이 나왔다.

연구진은 고등학교 2·3학년에서 행복도가 소폭 상승한 현상에 대해 학교생활 적응과 친구 관계 강화, 입시 종료 시점이 가까워지며 불확실성이 줄어든 영향 등이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다.

연구진은 "학업 성취에서 학생 행복으로 서울교육의 대전환이 필요하다"며 학생의 자기 결정권 확대, 학교와 지역사회의 협력 강화, 교육 3주체의 신뢰 회복 등을 제언했다.

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“학창 시절 가장 힘들었던 때는 고1”…행복도 최저

입력 2026.05.17 13:56

수정 2026.05.17 14:11

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  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

학령기 행복도 변화추이. 국민총행복전환포럼 제공

학령기 행복도 변화추이. 국민총행복전환포럼 제공

서울 청년들은 초등학교에서 중학교, 고등학교로 올라갈수록 행복도가 낮아졌던 것으로 기억한다는 분석이 나왔다. 특히 고등학교 1학년 시기를 가장 힘들었던 시기로 기억하는 경향이 뚜렷했다.

17일 사단법인 국민총행복전환포럼이 서울시교육청 연구용역 과제로 수행한 ‘서울학생 삶의 질 향상을 위한 실태 분석 및 지원 방안 연구’를 보면, 서울 거주 20대 초반 청년 51명을 대상으로 학령기 행복도를 조사한 결과 행복도는 학교급이 올라갈수록 전반적으로 하락하는 양상을 보였다. 조사는 지난해 11월 온라인으로 이뤄졌다.

행복도는 미취학 시기 8.10점에서 초등학교 저학년 7.49점, 초등학교 고학년 7.18점, 중학교 1학년 6.63점, 중학교 3학년 6.53점으로 낮아졌고 고등학교 1학년에서는 5.88점으로 최저치를 기록했다. 이후 고등학교 2학년 6.24점, 3학년 6.25점으로 소폭 회복되는 흐름을 보였다.

연구진은 초등학교에서 중학교, 중학교에서 고등학교로 넘어가는 ‘전환기’마다 행복도가 급격히 떨어진다는 점에 주목했다. 낯선 교육환경과 새로운 인간관계, 강화되는 학업 부담이 학생들의 심리적 불안감을 키우는 요인으로 작용한다는 것이다.

특히 고등학교 시기의 행복 저해 요인으로는 대입 중심 입시 시스템이 꼽혔고, 행복을 높이는 주요 요인은 친구 관계였다. 연구진은 고등학교 2·3학년에서 행복도가 소폭 상승한 현상에 대해 학교생활 적응과 친구 관계 강화, 입시 종료 시점이 가까워지며 불확실성이 줄어든 영향 등이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다.

연구진은 “학업 성취에서 학생 행복으로 서울교육의 대전환이 필요하다”며 학생의 자기 결정권 확대, 학교와 지역사회의 협력 강화, 교육 3주체(학생·교사·학부모)의 신뢰 회복 등을 제언했다. 특히 초·중·고 진학 시기 적응을 돕는 ‘전환기 교육’ 강화가 필요하다고 강조했다.

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