경북 문경 산불, 1시간 20분 만에 진화

17일 낮 12시48분쯤 경북 문경시 가은읍 수예리 한 야산에서 난 불이 약 1시간 20분 만에 진화됐다.

산림당국은 헬기 7대와 차량 37대, 인력 98명을 투입해 이날 오후 2시10분쯤 큰 불길을 잡았다.

산림청은 산불조사감식반을 통해 정확한 피해면적과 재산피해 등을 조사할 계획이다.

문경시는 불이 나자 입산 금지와 인근 주민 및 입산객 안전사고 주의를 안내하는 재난 문자를 보냈다.