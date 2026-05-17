이스라엘군, 하마스 가자지구 최고 지도자 사살···2단계 휴전 멀어지나

이스라엘군이 팔레스타인 무장정파 하마스의 가자지구 지도자이자 군사 조직 알카삼 여단의 책임자인 이즈 알딘 알하다드를 사살했다고 밝혔다. 하마스의 무장 해제를 둘러싸고 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이스라엘은 가자지구 공격을 이어가며 압박 강도를 높이고 있다.

이스라엘군은 16일(현지시간) 성명을 통해 알하다드의 사살 소식을 알리며 “알하다드는 하마스의 역량 재건에 힘쓰고 이스라엘 민간인과 병력에 대한 수많은 테러 공격을 계획했다”고 밝혔다.

알하다드는 하마스 군사위원회 소속 생존 고위 지휘관 중 하나였다. 그는 지난해 5월 전 하마스 지도자 모하메드 신와르가 사살당한 후 새로운 지도자로 선임됐다. 알하다드는 2023년 10월7일 이스라엘에 대한 공격을 주도했던 하마스 지도부 중 사실상 유일한 생존자로 알려져 있었다. 그는 여러 차례 이스라엘의 암살 시도에서 살아남았으며 은밀하게 활동해 ‘알카삼 여단의 유령’으로 불리기도 했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 전날 공동 성명을 통해 알하다드를 표적 공습했다며 “그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도한 하마스의 무장 해제 및 가자지구 비무장화 합의 이행을 거부했다”고 밝혔다.

이스라엘은 하마스에 무장해제 등 휴전 협정 이행을 압박하기 위해 알하다드 사살에 나선 것으로 보인다. 지난해 10월 휴전 발효 이후 2단계 휴전은 진전을 보이지 못하고 있다. 트럼프 대통령이 제안한 구상에 따르면 휴전 2단계는 하마스 무장해제와 이스라엘군 철수, 가자지구 내 과도 통치기구 수립 등을 골자로 한다.

네타냐후 총리는 약 10일 전 알하다드 제거 작전을 승인한 후 니콜라이 믈라데노프 가자 국제평화위원회 대표와 최소 두 차례 만난 것으로 알려졌다. 믈라데노프 대표는 지난 13일 “단계적 휴전 합의가 하마스의 무장 해제 거부로 인해 마비 상태에 빠졌다”고 말한 바 있다.

한 이스라엘 관계자는 “최근 몇 달 동안 알하다드는 하마스의 군사 부문 역량 복원에 주력하며 기존 휴전 협정을 노골적으로 위반했다”고 워싱턴포스트에 말했다.

이날 가자지구 북부 가자시티에서 열린 알하다드의 장례 행렬에 주민 수백명이 참석했다고 하마스가 운영하는 알아크사TV는 전했다.

팔레스타인 적신월사에 따르면 알하다드를 겨냥한 이스라엘군의 공습으로 가자지구에서 최소 8명이 사망하고 30여명이 부상을 입었다. 17일에도 이스라엘군의 공습으로 최소 3명이 숨졌다. 로이터통신에 따르면 가자시티 알시파 병원 인근 차량을 겨냥한 공격으로 2명이 사망했고, 자발리아 난민촌에서도 1명이 숨졌다.

요르단강 서안지구에서도 팔레스타인인을 향한 공격이 이어졌다. 이날 이스라엘군은 서안지구 북부 제닌 난민촌 외곽에서 팔레스타인인 남성 1명을 사살했다. 이스라엘군은 이 남성이 난민촌 침입을 시도했고 경고에 불응해 실탄을 발사했다고 밝혔다.

지난해 10월 휴전이 발효된 이후에도 이스라엘은 가자지구에 거의 매일 공습을 이어가고 있다. 하마스가 통치하는 가자지구 보건부에 따르면 지난해 10월 이후 이스라엘의 공습으로 가자지구에서 857명이 사망했다.