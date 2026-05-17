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다시 고개 든 주담대, 4월 가계대출 3조5000억↑···“잠재 위험 요인 여전”

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본문 요약

지난달 금융권 가계대출이 은행의 주택담보대출을 중심으로 두달 연속 증가했다.

금융위원회와 금융감독원이 이날 공개한 '4월 가계대출 동향'을 보면, 은행을 포함한 전 금융권 가계대출은 3조5000억원 증가해 전월과 유사한 증가 폭을 기록하며 넉달 연속 오름세를 보였다.

은행권 가계대출 증가 폭이 확대됐으나 2금융권은 전월보다 오름 폭을 줄였다.

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다시 고개 든 주담대, 4월 가계대출 3조5000억↑···“잠재 위험 요인 여전”

입력 2026.05.17 14:18

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 용산구 이태원동 경리단길에 시중은행 ATM이 모여 있다. 성동훈 기자

서울 용산구 이태원동 경리단길에 시중은행 ATM이 모여 있다. 성동훈 기자

지난달 금융권 가계대출이 은행의 주택담보대출을 중심으로 두달 연속 증가했다. 금융당국은 주담대 증가 폭이 확대된 것을 ‘잠재적 위험’으로 보고 금융권의 월별·분기별 관리 목표 이행 여부를 철저히 점검하기로 했다.

한국은행이 17일 발표한 ‘금융시장 동향’을 보면, 지난달 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 1174조9000억원으로 전월보다 2조1000억원 증가했다. 지난해 11월(+2조1000억원) 이후 5개월 만에 증가 폭이 가장 컸다.

특히 전세자금 수요 둔화에도 연초 주택거래 증가와 중도금 납부 수요 확대로 주택 관련 대출이 전월보다 2조7000억원 불었다. 반면 신용대출 등을 포함한 기타대출은 개인의 주식 순매도에 따른 대출 상환으로 6000억원 감소했다.

박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 관련 매물이 소화되면서 주택 가격 상승 폭이 확대되고 거래량도 상당폭 증가했다”며 “가계대출은 금융권에서 관리 기조가 강화되며 당분간 제한적 증가세를 이어갈 것”이라고 말했다.

금융위원회와 금융감독원이 이날 공개한 ‘4월 가계대출 동향’(잠정)을 보면, 은행을 포함한 전 금융권 가계대출은 3조5000억원 증가해 전월과 유사한 증가 폭을 기록하며 넉달 연속 오름세를 보였다.

은행권 가계대출 증가 폭이 확대됐으나 2금융권(+1조3000억원)은 전월(+3조1000억원)보다 오름 폭을 줄였다.

전 금융권 주담대 역시 전월(+3조원)보다 증가 폭을 키워 5조5000억원 증가했다. 반면 전월 5000억원 증가했던 기타대출이 신용대출을 중심으로 축소하며 2조원 감소했다.

신진창 금융위 사무처장은 지난 14일 열린 가계부채 점검 회의에서 “올해 4월까지 가계대출 증가 흐름은 연간 관리 목표 범위 내에서 안정적으로 관리되고 있다”면서도 “올해 1분기 증가한 주택거래량이 시차를 두고 반영되면서 은행권 자체 주담대가 증가세로 전환되는 등 잠재적 위험 요인이 여전하다”고 말했다.

신 사무처장은 이어 지난해보다 강화된 가계대출 증가율 목표치(1.5%)를 거론하며 “올해 신설된 은행권 주담대 별도 관리 목표가 잘 이행되는지 점검하고 주담대가 주택시장을 자극하지 않도록 철저히 관리하겠다”고 강조했다.

한편 금감원은 지난 3월 말부터 전 금융권에서 실행된 사업자대출이 용도 외로 유용된 사례가 있는지를 추적하고 있다. 기업 운전자금 대출을 받아 규제지역 내 주택 구입 자금으로 유용한 사례 등이 상당수 적발됐다고 금감원은 전했다.

금융당국 현재 금융회사가 사업자대출의 용도 외 유용을 방지하기 위한 의무를 소홀히 했는지 여부도 집중적으로 살펴보고 있다. 금융사의 내부통제 시스템에서 미흡한 점이 발견되면 제도 개선을 추진할 방침이다.

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