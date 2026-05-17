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본문 요약

북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단의 방남을 바라보는 남북의 시선은 극명하게 엇갈리고 있다.

이후 내고향의 4강 상대가 한국 수원FC위민으로 결정됐다는 사실이나, 북한 여자 축구팀의 방남이 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이라는 점 등은 북한 매체에서 언급되지 않고 있다.

내고향 선수단이 17일 한국에 입국하는 사실과 국내 언론 및 시민사회의 높은 관심 역시 북한 내부에는 알려지지 않을 가능성이 크다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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북한은 침묵, 남한은 환영…‘내고향’ 방남 바라보는 극명한 온도차

입력 2026.05.17 14:22

수정 2026.05.17 16:06

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  • 김세훈 기자

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북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단의 방남을 바라보는 남북의 시선은 극명하게 엇갈리고 있다. 한국 사회가 이번 방문에 긍정적인 관심을 공개적으로 보이는 반면, 북한은 철저히 ‘국제대회 참가’라는 실무적 의미만 남긴 채 정치적·상징적 해석을 차단하는 분위기다.

북한 관영매체 조선중앙통신과 노동신문은 최근 두 달 가까이 내고향여자축구단 관련 보도를 사실상 중단한 상태다. 지난 3월 29일 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 8강전에서 베트남 호찌민시FC를 3-0으로 꺾었다는 짧은 단신 이후 추가 보도는 나오지 않았다. 이후 내고향의 4강 상대가 한국 수원FC위민으로 결정됐다는 사실이나, 북한 여자 축구팀의 방남이 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이라는 점 등은 북한 매체에서 언급되지 않고 있다. 내고향 선수단이 17일 한국에 입국하는 사실과 국내 언론 및 시민사회의 높은 관심 역시 북한 내부에는 알려지지 않을 가능성이 크다.

김정은 국무위원장은 2023년 말 이후 남북관계를 ‘동족 관계’가 아닌 ‘적대적 두 국가’로 규정했다. 이후 북한은 각종 공식 회의와 담화를 통해 대남 적대 기조를 지속적으로 강조해왔다. 최근에는 이러한 노선을 반영한 헌법 개정까지 마무리했다.

북한 여자축구 클럽팀인 내고향여자축구단이 아시아축구연맹 챔피언스리그 4강전을 치르기 위해 17일 오후 인천공항에 도착 숙소인 수원으로 가기 위해 버스에 오르고 있다. 한수빈 기자

북한 여자축구 클럽팀인 내고향여자축구단이 아시아축구연맹 챔피언스리그 4강전을 치르기 위해 17일 오후 인천공항에 도착 숙소인 수원으로 가기 위해 버스에 오르고 있다. 한수빈 기자

실제 북한은 국제 스포츠 무대에서도 남북 대결 자체에 특별한 의미를 부여하지 않는 태도를 보이고 있다. 지난 8일 AFC U-17 여자 아시안컵 남북전에서 북한이 한국을 3-0으로 꺾었을 당시에도 조선중앙통신과 노동신문은 “우리나라 팀이 한국팀을 3대0으로 이겼다”는 식으로 간단히 전했을 뿐 별도의 정치적 해석이나 선전은 하지 않았다.

반면 한국 사회에서는 이번 방남을 둘러싼 기대감이 적지 않다. 남북협력민간단체협의회(북민협)는 내고향과 수원FC위민의 AWCL 4강전에 맞춰 공동응원단을 조직했고, 약 200개 단체에서 3000여명이 참여 의사를 밝힌 상태다. 경기 입장권 7000석도 예매 시작 12시간 만에 모두 팔렸다.

남북의 온도 차는 경기장 안팎에서도 이어질 가능성이 있다. 북한은 국제대회 참가라는 실리적 판단 아래 선수단을 파견했지만, 이를 내부 선전 소재로 적극 활용하지는 않고 있다. 내고향 선수단도 독립적 숙소 사용, 이동 과정에서 외부 접촉 차단, 미디어 활동 최소화 등을 남측 정부에 요구한 것으로 알려졌다. 아시아축구연맹도 최근 대한축구협회에 공문을 보내 경기를 원만하게 치르는데 집중해달라고 요청했다. 국내 축구계 관계자는 “북한이 편협하고 소극적으로 나오는 것은 답답하지만 결국 축구 경기니 만큼 경기 자체를 원만하게 치르고 무탈하게 북으로 돌아가는데 한국정부도 힘을 모아야한다”고 말했다.

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