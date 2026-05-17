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미국 30대 비출산 여성 57% “아이 낳을 계획 없다”

입력 2026.05.17 14:48

미국에서도 젊은 여성들 사이에서 “출산은 필수가 아닌 선택”이라는 인식이 빠르게 확산되고 있다. 픽셀즈 사진 크게보기

미국에서도 젊은 여성들 사이에서 “출산은 필수가 아닌 선택”이라는 인식이 빠르게 확산되고 있다. 픽셀즈

미국에서도 “아이를 낳지 않겠다”는 젊은 여성들이 빠르게 늘고 있다. 한때 결혼과 출산이 ‘삶의 기본 경로’처럼 여겨졌으나 이제는 출산 자체를 선택하지 않는 흐름이 뚜렷해지는 분위기다. 전문가들은 경제 불안과 경력 단절 우려, 미래에 대한 비관론이 복합적으로 작용하고 있다고 분석한다.

최근 미국 질병통제예방센터(CDC) 조사에서는 현지 젊은 여성들의 출산 인식 변화가 뚜렷하게 나타났다. 자녀가 없는 20대 여성의 약 39%는 “앞으로도 아이를 가질 계획이 없다”고 답했으며, 30대 여성에서는 이 비율이 57%까지 올라갔다. 불과 10여 년 전과 비교하면 분위기는 크게 달라졌다. 2015년 진행된 같은 계열 조사에서는 자녀가 없는 15~24세 여성의 86%가 “언젠가는 아이를 갖고 싶다”고 답했고, 출산 계획이 없다는 응답은 14%에 그쳤다. 젊은 세대 사이에서 출산을 당연한 미래로 여기던 인식 자체가 빠르게 변하고 있다는 분석이 나온다.

실제로 미국 사회에서는 출산이 개인의 행복보다 경제적 리스크로 인식되는 사례가 늘고 있다. 결혼과 출산을 미루는 것을 넘어 아예 ‘차일드프리(child-free)’ 삶을 선택하는 젊은층도 확산되는 분위기다.

사회학자이자 <선택에 의한 차일드 프리>의 저자인 에이미 블랙스톤은 야후 라이프와의 인터뷰에서 비출산의 가장 큰 이유로 경제적 부담을 꼽는다. 미국에서도 집값과 학자금 대출, 불안정한 고용 문제, 정치적 갈등 그리고 기후 위기까지 심화되면서 젊은 세대가 미래를 장기적으로 설계하기 어려워졌다는 것이다.

최근 미국 정치권에서는 출산율 하락을 국가 문제로 바라보는 목소리가 커지고 있다. 실제로 도널드 트럼프 행정부는 출산 장려를 위한 현금 지원과 아동 저축 계좌 정책 등을 추진해왔다. 그러나 전문가들은 단순 현금 지원만으로 젊은 세대의 인식을 바꾸기는 쉽지 않을 것이라고 보고 있다.

기업 문화 역시 변수로 지목된다. 미국에서는 유급 육아휴직과 유연근무 확대가 필요하다는 목소리가 꾸준히 나오지만, 일부 대기업들은 최근 오히려 육아휴직 혜택을 축소했다. 젊은 세대가 “출산 친화적 사회”를 체감하지 못하고 있다는 지적이 나오는 이유다.

출산율 하락은 이제 미국과 유럽, 동아시아 등 주요 선진국이 공통적으로 겪는 현상이 됐다. 다만 전문가들은 단순히 “아이를 낳지 않는다”는 결과만 볼 것이 아니라, 왜 젊은 세대가 미래를 불안하게 느끼는지 사회 전체가 고민해야 한다고 지적한다.

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