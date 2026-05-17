“문 활짝 열고 대청소 할 마지막 기회”…여름 오기 전 정리해두면 좋을 집안 6곳

봄이 되면 많은 사람이 가장 먼저 옷장부터 정리한다. 두꺼운 겨울 외투를 넣고 얇은 셔츠와 반소매 옷을 꺼내며 계절이 바뀌었음을 실감하는 시기다. 하지만 실제로 일상의 피로감을 좌우하는 공간은 의외로 옷장이 아니라 매일 반복적으로 사용하는 생활 공간이라는 분석이 나온다.

최근에는 단순히 물건 수를 줄이는 미니멀 정리보다 생활 동선을 편하게 만드는 ‘생활형 정돈’에 대한 관심이 커지고 있다. 보기 좋은 수납보다 자주 쓰는 물건을 얼마나 효율적으로 배치하느냐가 중요해졌다는 것이다. 전문가들은 “여름이 오기 전 집 안의 반복 동선을 한번 점검해두면 생활 스트레스를 크게 줄일 수 있다”고 조언한다.

먼저 이불장이다. 계절이 바뀔 때마다 두꺼운 겨울 이불과 얇은 여름 침구가 뒤섞이면서 가장 쉽게 복잡해지는 공간 중 하나다. 전문가들은 오래 사용하지 않은 침구부터 먼저 정리하고, 남겨둘 제품은 세트별로 묶어 보관하는 방식을 추천한다. 계절용 침구를 칸별로 구분해두면 필요한 물건을 훨씬 빠르게 찾을 수 있고, 수납 스트레스도 줄어든다.

냉동실 역시 정리가 필요한 공간이다. 겨울 동안 얼려둔 국이나 찌개, 오래된 냉동식품이 쌓여 공간만 차지하는 경우가 많기 때문이다. 한 살림 전문가는 “냉동실은 한번 쌓이기 시작하면 무엇이 들어 있는지 잊기 쉬운 공간”이라며 “계절이 바뀌는 시점에 한 번씩 비워주는 것만으로도 생활 효율이 달라진다”고 설명했다. 오래된 식재료를 정리하면 음식물 낭비를 줄이고 냉장·냉동 공간 활용도도 높일 수 있다.

팬트리 정리도 포함된다. 자주 사용하는 공간일수록 작은 어수선함이 반복돼 피로감으로 이어질 수 있기 때문이다. 유통기한이 지난 식품을 먼저 비우고, 비슷한 식재료끼리 카테고리별로 정리하는 것이 좋다. 투명 수납함이나 바구니를 활용하면 남은 재료를 쉽게 확인할 수 있어 중복 구매를 줄이는 데도 도움이 된다.

욕실 수납장도 의외의 정리 사각지대로 꼽힌다. 겨울 동안 사용했던 립밤이나 연고, 상비약 등이 그대로 쌓여 있는 경우가 많아서다. 유통기한이 지난 제품은 정리하고 자주 사용하는 제품 위주로 다시 배치하면 훨씬 깔끔한 동선을 만들 수 있다.

세탁실 역시 생활 피로도를 크게 좌우하는 공간 중 하나다. 세제와 청소용품, 여분 생활용품이 한데 섞이면 단순한 빨래조차 번거롭게 느껴질 수 있기 때문이다. 세탁이 끝난 뒤 물건을 제자리에 돌려놓는 작은 습관만으로도 공간 유지가 훨씬 쉬워진다.

마지막으로 붙박이장과 옷장이다. 봄은 실제로 자주 입는 옷과 그렇지 않은 옷을 구분하기 가장 좋은 시기다. 전문가들은 새 옷을 하나 들이면 기존 옷 하나를 정리하는 ‘원 인 원 아웃(one in, one out)’ 방식을 생활화하면 옷장이 쉽게 포화상태가 되는 것을 막을 수 있다.