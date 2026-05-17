“커피 대신 노루궁뎅이?” 해외도 눈 돌린 버섯차의 효능과 주의할 점

차와 건강 기능 식품의 경계가 흐려지면서 최근 해외에서는 버섯차가 새로운 웰니스 음료로 주목받고 있다. 상황버섯이나 차가버섯 뿐만 아니라 노루궁뎅이버섯 같은 버섯 성분을 넣은 차 제품들이 늘어나면서 관심도 늘고 있는 분위기다.

버섯차는 원래 한국과 중국 등 동양권에서 건강차 형태로 익숙하게 소비돼 왔지만, 최근에는 서양에서도 동양 원물과 웰니스 식문화에 대한 관심이 높아지면서 새로운 건강 음료로 주목받고 있다. 특히 노루궁뎅이버섯이나 차가버섯, 영지버섯 등을 활용한 제품들이 미국 온라인 웰니스 시장과 카페 문화에서 빠르게 확산되는 분위기다.

미국 라이프스타일 매체 리얼심플은 최근 기사에서 영양 전문가들의 설명을 바탕으로 버섯차의 특징과 기대 효과를 소개했다. 기사에 따르면 버섯차는 일반 차에 약용 버섯 추출물이나 분말을 혼합한 형태가 많다. 최근에는 커피 대체 음료처럼 판매되는 제품도 선보이고 있다.

전문가들이 버섯의 효능에서 가장 많이 언급한 특징은 항산화 성분이다. 버섯류에는 베타글루칸과 폴리페놀 같은 성분이 포함돼 있으며, 일부 연구에서는 염증 조절에 관여할 가능성이 논의되고 있다. 또한 장내 미생물 환경 개선 및 면역력 강화에도 도움이 될 수 있다.

특히 노루궁뎅이버섯은 집중력과 인지 기능 관련 보조 성분으로 자주 언급된다. 기사에서는 일부 초기 연구가 신경 성장과 관련 가능성을 보여주고 있다고 설명했다.

차가버섯과 영지버섯 역시 대표적인 차 재료다. 영지버섯은 스트레스 관리와 수면 관련 웰니스 제품에 자주 활용되며, 차가버섯은 항산화 성분 함량으로 주목받는 경우가 많다.

최근 온라인 웰니스 시장에서는 “커피보다 부담이 적다”는 점도 인기 요인으로 꼽힌다. 일부 제품은 카페인 함량이 낮거나 아예 카페인이 없는 형태로 판매된다. 레딧 등 해외 커뮤니티에서도 “카페인 불안감이 줄었다”는 후기가 이어지고 있다.

다만 전문가들은 건강 효과가 과장되는 경우도 많다고 경고한다. 기사에 참여한 전문가들은 “버섯차가 만병통치약처럼 광고되는 것은 경계해야 한다”고 설명했다. 현재까지 상당수 연구는 동물실험이나 초기 단계 수준이며, 인체 대상 근거는 아직 제한적이라는 것이다.

특히 건강기능식품 형태 제품은 성분 함량 차이가 크기 때문에 주의가 필요하다. 미국 FDA 역시 버섯 기반 보충제 일부 제품에서 허위·과장 광고 문제가 반복적으로 발생한다고 경고한 바 있다.

전문가들은 특정 질환이 있거나 면역억제제를 복용 중인 사람은 주의해야 한다고 설명한다. 일부 버섯 성분이 면역 반응이나 혈당 조절에 영향을 줄 가능성이 있기 때문이다.

한국에서도 상황버섯차, 영지차처럼 전통적으로 버섯을 차 형태로 섭취하는 문화가 오래 있었다. 최근에는 노루궁뎅이버섯, 차가버섯 기반 제품도 온라인에서 쉽게 볼 수 있다. 건조 버섯은 끓여서 우려 먹거나, 약탕기를 이용해 진액을 내서 먹기도 한다.

사실 버섯차에서는 흙내음이 나고 때로는 약간 쓴맛이 느껴진다. 영지버섯차는 차가버섯차보다 더 쓴맛과 나무 향이 강하며, 차가버섯차는 더 부드럽고 약간 단맛이 난다. 때문에 생강, 레몬, 꿀처럼 차에 흔히 첨가되는 다른 재료를 섞어 마시기도 한다.

전문가들은 버섯차가 건강한 식습관의 일부가 될 수는 있지만, 특정 질병을 치료하거나 예방하는 ‘기적의 음료’로 받아들이는 것은 신중해야 한다는 강조했다.