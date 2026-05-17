“이건 꼭 따로 챙기세요” 이사할 때 조심해야 할 주방용품 3

봄 이사철이 본격적으로 시작되면서 주말마다 사다리차와 이삿짐 차량이 아파트 단지를 가득 메우고 있다. 새집으로 향하는 기대감도 잠시, 막상 짐을 싸기 시작하면 예상치 못한 사고가 잇따르기 쉽다.

대부분 냉장고나 침대 같은 대형 가구를 가장 걱정하지만, 실제로는 작은 생활용품과 주방 살림에서 파손과 부상이 더 자주 발생한다. 특히 주방은 깨지기 쉬운 식기류와 날카로운 조리도구, 무게가 있는 소형 가전이 한데 모여 있어 이사 과정에서 가장 신경 써야 하는 공간으로 꼽힌다.

이사 과정에서 주의해야 할 포인트는 나라가 달라도 크게 다르지 않다. 인테리어 전문가 리 크로더는 최근 미국 리빙 매거진 ‘베러 홈즈 앤 가든’을 통해 “이사는 결코 쉬운 일이 아니지만, 처음부터 몇 가지 중요한 물품들을 제대로 처리하면 짐을 푸는 시간을 훨씬 수월하게 만들 수 있다”고 전했다.

첫 번째는 유리잔이나 그릇 같은 ‘추억이 담긴 식기류’다. 오래 사용한 찻잔 세트나 가족에게 물려받은 빈티지 접시처럼 대체하기 어려운 물건일수록 충격에 취약하다. 상자 안 빈 곳이 많을수록 이동 중 식기끼리 부딪치며 깨질 위험이 커지기 때문에 접시와 컵은 하나씩 포장지와 에어캡으로 감싸고, 상자 바닥은 테이프로 여러 번 보강하는 것이 좋다.

두 번째는 에어프라이어·스탠드 믹서 같은 소형 주방가전이다. 무겁고 부피가 큰 데다 코드와 부속품이 많아 이동 중 파손되기 쉽다. 또한 유리 용기나 분리형 부품이 있는 제품은 대충 상자에 넣었다가 금이 가거나 부품을 잃어버리는 경우가 많다. 이사 전에는 제품 내부를 깨끗하게 청소하고, 전선은 케이블 타이로 정리한 뒤 분리 가능한 부품은 따로 지퍼백에 담아 함께 포장하는 것이 안전하다.

마지막은 칼 세트다. 제대로 포장하지 않으면 칼날이 손상될 뿐 아니라 짐을 푸는 과정에서 다칠 위험도 있다. 칼은 칼꽂이나 자석 홀더에서 모두 분리한 뒤 하나씩 포장지와 에어캡으로 감싸야 한다. 칼날 보호캡이 있다면 반드시 씌우는 것이 좋다. 이후 테이프로 단단히 고정하고, 박스 겉면에는 ‘칼 주의’ 같은 표시를 남겨야 한다. 실제로 이사 과정에서 칼날이 박스를 뚫고 나오거나 다른 주방용품을 훼손하는 사례도 적지 않다.

전문가들은 “주방용품은 크기보다 재질과 형태에 따라 위험도가 달라진다”며 “이사 당일 급하게 싸기보다 미리 분류해 포장하는 것이 가장 중요하다”고 조언한다.