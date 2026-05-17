이맘때 반려식물 노리는 버섯파리, 침투 전 미리 막으려면?

집에서 식물을 키우다 보면 화분 주변을 날아다니는 아주 작은 검은 날벌레를 발견하는 경우가 있다. 흔히 버섯파리 혹은 뿌리파리라고 불리는 이 벌레는 사람을 직접 물지는 않지만, 번식 속도가 빠르고 실내 식물 스트레스를 유발할 수 있어 골칫거리로 꼽힌다.

버섯파리 예방의 핵심은 살충제보다 물관리다. 전문가들에 따르면 버섯파리는 축축한 흙 환경을 좋아한다. 특히 흙 표면이 계속 젖어 있으면 유충이 번식하기 쉬워진다. 과습이 가장 흔한 원인으로 지목되는 이유다.

실제로 온라인 식물 커뮤니티에서도 “물을 줄인 뒤 버섯파리가 급격히 줄었다”는 경험담이 많다. 전문가들은 예방을 위해 흙 표면을 충분히 말리는 습관이 중요하다고 조언한다. 물론 식물 종류마다 다르지만, 대부분의 실내 식물은 흙 윗부분이 어느 정도 마른 뒤 물을 주는 편이 도움이 된다.

배수 역시 중요하다. 물 빠짐이 좋지 않은 화분은 내부에 수분이 오래 남아 벌레 번식 환경이 되기 쉽다. 전문가들은 배수구가 없는 화분보다는 배수 홀이 있는 화분 사용을 권장한다. 흙 표면 관리도 도움이 된다. 흙 위에 자갈이나 모래를 얇게 덮으면 성충이 알을 낳기 어려워질 수 있다.

노란 끈끈이 트랩도 자주 활용되는 방법이다. 버섯파리 성충은 노란색에 끌리는 성향이 있어, 트랩을 설치하면 개체 수를 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 트랩만으로는 유충까지 제거하기 어렵기 때문에 물관리와 병행해야 한다고 설명한다.

최근에는 계핏가루를 흙 위에 뿌리는 민간요법도 온라인에서 자주 공유된다. 일부 이용자들은 곰팡이 억제 효과를 기대하지만, 전문가들은 과도한 기대는 어렵다고 말한다.

버섯파리를 예방하려면 새 흙이나 새 식물을 들여올 때도 주의가 필요하다. 이미 유충이 들어 있는 흙이 원인이 되는 경우도 있는 탓이다. 따라서 새 화분은 기존 식물과 잠시 분리해 상태를 관찰하는 것이 도움이 될 수 있다.