“계엄군의 잔재 ‘상무’, 광주서 뽑아내야”···광주 시민단체·후보들 잇단 성명

경향신문 보도 후 ‘상무 명칭 변경’ 여론 커져 진보당 시장 후보·교육감 후보 등도 “바꿔야” 민주당 후보들은 외면···“역사의식 빈약” 비판

1980년 5·18민주화운동 당시 계엄군의 진압작전과 지휘부대 명칭에서 나온 ‘상무’(尙武)를 광주에서 걷어내야 한다는 목소리가 커지고 있다. 상무대는 1994년 전남 장성으로 이전했지만 광주 지역 학교와 행정기관, 도로 등 공공시설 38곳에서 상무라는 이름을 쓰고 있다.(경향신문 5월15일자 1·8면)

17일 이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보는 “전남광주통합특별시 출범에 맞춰 광주 곳곳에 남아 있는 ‘상무’ 명칭을 전면 폐기하겠다”고 공약했다.

이 후보는 “상무는 광주시민을 짓밟은 계엄군 지휘부대와 학살작전명에서 비롯된 이름으로 상무지구·상무대로·상무동 등 공공 명칭에서 더 사용돼서는 안 된다”고 말했다.

김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보도 “민주·인권·평화 도시 광주에서 학교 이름에 군사 독재 잔재가 남아있는 것은 교육적으로 매우 부적절하다”며 명칭 변경을 추진하겠다고 밝혔다.

광주에서 상무 명칭을 사용 중인 학교는 상무초·상무중·상무고와 상무1동의 의미를 담은 상일중·상일여고 등 5곳이다.

시민단체들도 명칭 변경을 요구하고 있다. 일제강제동원시민모임은 성명을 내고 “학살 진압군이자 광주를 피로 물들인 작전 이름에서 따온 명칭을 문제의식 없이 수십 년 동안 사용했다는 사실에 부끄러움을 감출 수 없다”고 밝혔다. .

시민모임은 “군사도시도 아닌 광주가 무를 숭상한다는 뜻의 ‘상무’를 사용해야 할 이유가 없다”며 “광주전남 통합과 함께 출발하는 민선 9기의 첫 과제는 ‘상무’를 뽑아내는 일이어야 한다”고 강조했다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 “5·18민주화운동 46주년을 앞두고, 민주·인권·평화의 도시인 광주에서 5·18국가폭력의 흔적이 학교 기관 이름으로 남아 있음을 비판하지 않을 수 없다”고 지적했다.

이 단체는 “민주 시민을 길러야 할 학교가 이러한 명칭을 계속 사용하는 것이 적절한지, 책임 있게 논의해야 한다”고 밝혔다.

광주시와 서구, 전남광주특별시장과 서구청장 선거에 나선 민주당 후보들이 책임 있는 입장을 밝히지 않은 것에 대한 비판도 나온다.

기우식 광주시민단체협의회 사무처장은 “당선이 유력한 민주당 후보들의 침묵은 빈약한 역사의식을 보여주는 것”이라면서 “‘상무’라는 명칭을 광주에서 없애는 것은 대단히 중요한 문제다. 시민사회도 이 문제를 공론화하겠다”고 밝혔다.