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오늘의인사-외교부, 행안부, 농림부, 기상청 외

입력 2026.05.17 14:56

*기상청·고용노동부 17일자. 나머지 15일자.

■지식재산처 △특허심판원 수석심판장 신원혜

■개인정보보호위원회 ◇국장급 승진임용 △대변인 김직동

■외교부 ◇공관장 인사 △주벨기에유럽연합북대서양조약기구대사 이병도 △주아랍에미리트대사 이원익 △주요코하마총영사 김창년 △주몬트리올총영사 겸 주국제민간항공기구대표부대사 신송범

■행정안전부 ◇과장급 전보 △상황담당관 이상목 △상황담당관 허정 △재난자원관리과장 이선무 △재난안전조사과장 김종성 △농축산해양재난대응과장 이종윤

■농림축산식품부 ◇3급(부이사관) 승진 △감사관실 감사담당관 남현수 △국제농식품협력관실 국제협력총괄과장 하종수 △농촌소득에너지정책관실 농촌탄소중립추진팀장 김신재

■산업통상부 ◇국장급 승진 △전략경제협력지원단 총괄부장 박정미

■고용노동부 ◇과장급 전보 △울산동부지청장 김상중

■성평등가족부 ◇국장급 승진 △안전인권정책관 일반직고위공무원 김성철 ◇과장급 전보 △청소년정책과장 이정현

■질병관리청 ◇과장급 승진 △질병관리인공지능담당관 김병도 △국립보건연구원 생명과학연구기반과장 구용민

■기상청 ◇고위공무원단 승진 △강원지방기상청장 김정희 ◇4급 전보 △관측정책과장 박성찬 △지진화산정책과장 박순천 △지진화산기술팀장 김진석 △기상레이더센터장 김동수 △국가기후데이터센터장 오태석 △지진화산연구과장 황의홍

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