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코레일 사장 “KTX 요금 15년간 한 번도 안 올라 재무 압박···빠른 시일 내 올려야”

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본문 요약

김태승 한국철도공사 사장이 KTX 요금과 관련해 "지난 15년간 요금이 한 번도 오르지 않아 재무적 압박이 크다"며 "가까운 시일 내에 적정한 수준으로 요금 인상이 논의돼야 한다"고 말했다.

김 사장은 "46대 교체를 넘어서 국민 수요에 맞춰 더 많은 차량을 도입하게 될 것"이라며 "교체 비용만 5조원인데 코레일 재무 구조상 감당이 어렵다"고 말했다.

1기 KTX 교체 시점이 임박하면서, KTX 교체 비용을 정부가 지원하는 내용이 담긴 철도산업발전기본법 개정안이 지난해 11월 국회 본회의를 통과했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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코레일 사장 “KTX 요금 15년간 한 번도 안 올라 재무 압박···빠른 시일 내 올려야”

입력 2026.05.17 15:27

수정 2026.05.17 15:47

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  • 유설희 기자

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3월 취임 김태승 사장 기자간담회

적자 폭 확대 속 노후 차량 교체도 과제

“KTX·SRT 성공적 통합 되도록 노력”

김태승 한국철도공사(코레일) 사장이 지난 14일 광주 광산구의 한 식당에서 열린 취임 후첫 기자간담회에서 발언하고 있다. 코레일 제공

김태승 한국철도공사(코레일) 사장이 지난 14일 광주 광산구의 한 식당에서 열린 취임 후첫 기자간담회에서 발언하고 있다. 코레일 제공

김태승 한국철도공사(코레일) 사장이 KTX 요금과 관련해 “지난 15년간 요금이 한 번도 오르지 않아 재무적 압박이 크다”며 “가까운 시일 내에 적정한 수준으로 요금 인상이 논의돼야 한다”고 말했다.

지난 3월 취임한 김 사장은 지난 14일 광주 광산구의 한 식당에서 기자간담회를 열고 “이대로 가면 열차는 달리지만 돈을 벌지 못해 위기가 닥칠 수 있다”며 “다만 국민의 동의가 기본적으로 필요하고, 정치권과 경제부처의 합의가 이뤄져야 할 것”이라고 말했다. 그는 “(국민 동의) 과정을 차근차근 밟아가겠다”고 덧붙였다.

그는 이어 “무리하지 않고 합의된 시점에 요금을 적정한 수준으로 올려야 한다”며 “붐빌 때 요금을 올리는 등 요금 체계를 탄력적으로 해 수요를 조정하는 방안도 고민하고 싶다”고 말했다.

코레일은 2004년 처음 도입된 KTX 차량 46대를 2030년까지 모두 교체해야 하는 과제도 안고 있다. 열차의 기본 수명이 25년이기 때문이다. 비용은 5조원이 넘는다. 그러나 코레일의 지난해 영업손실은 3524억원으로, 전년(736억원)보다 적자 폭이 확대됐다. 지금까지 누적된 적자는 22조원을 넘어섰고, 하루 이자 비용만 10억원씩 나가고 있다.

김 사장은 “46대 교체를 넘어서 국민 수요에 맞춰 더 많은 차량을 도입하게 될 것”이라며 “교체 비용만 5조원인데 코레일 재무 구조상 감당이 어렵다”고 말했다.

1기 KTX 교체 시점이 임박하면서, KTX 교체 비용을 정부가 지원하는 내용이 담긴 철도산업발전기본법 개정안이 지난해 11월 국회 본회의를 통과했다. 다만 정부가 얼마나 지원할지 구체적인 비율은 법안에 담기지 않았다. 코레일은 50% 정부 지원을 바라고 있다.

2016년 수서고속철도(SRT) 개통 이후 지난 10년간 분리 운영됐던 KTX·SRT 통합도 코레일의 중요한 과제다. 오는 9월 통합이 이뤄지면 하나의 앱으로 KTX와 SRT를 모두 예매할 수 있게 된다. 김 사장은 “KTX·SRT 통합을 성공적으로 이뤄내는 것이 사장으로서 제가 해야 할 일”이라며 “9월에는 조직·운행·앱 모두 합쳐진 완벽한 통합 철도를 보시게 될 것”이라고 밝혔다.

좌석 부족 문제는 KTX와 SRT를 연결해 운영하는 ‘중련운행’으로 해결하겠다는 입장이다. 이를 통해 좌석을 두 배로 늘릴 수 있다는 것이 김 사장의 설명이다. 코레일은 지난 15일부터 중련운행 시범운행에 돌입했다. 김 사장은 “KTX 한 편성이 380석인데, SRT와 연결되면 두 배가 된다”고 말했다. 중련운행 열차 요금은 운임이 더 저렴한 SRT 기준에 맞춰 약 10% 인하된다.

지난 14일 호남철도차량정비단에서 KTX와 SRT가 하나로 연결되는 ‘중련’이 이뤄지는 모습. 코레일 제공

지난 14일 호남철도차량정비단에서 KTX와 SRT가 하나로 연결되는 ‘중련’이 이뤄지는 모습. 코레일 제공

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