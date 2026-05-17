삼성 노사 내일 최후 담판…긴급조정권 발동 시 노정관계 경색 우려

민주노총·한국노총 “노동3권 무력화” 경고 2005년 마지막 발동 당시 “노동 탄압” 반발

삼성전자 노사가 중앙노동위원회 사후조정을 재개하기로 한 상황에서 정부의 긴급조정권 발동 가능성을 둘러싼 노동계 우려가 고조되고 있다. 친노동 기조를 보였던 이재명 정부가 긴급조정권 카드를 꺼낸다면 노정 관계 경색이 불가피할 것으로 예상된다.

17일 취재를 종합하면 삼성전자 노사가 오는 18일 오전 10시 정부세종청사 중노위에서 여는 2차 사후조정 회의는 양측의 사실상 마지막 협상 기회가 될 것으로 전망된다. 노조가 오는 21일 총파업을 예고한 만큼 협상이 결렬되면 파업이 현실화할 가능성이 크다. 이번 조정에는 노사가 모두 요청한 박수근 중노위 위원장이 직접 참관한다.

정부는 노사 양측에 대화와 압박을 병행하는 강온 전략을 쓰고 있다. 김민석 국무총리는 이날 대국민 담화에서 “정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 밝혔다. 김정관 산업통상부 장관도 지난 14일 “만약 파업이 발생한다면 긴급조정도 불가피하다고 생각한다”고 했다. 다른 한편에선 김영훈 고용노동부 장관이 지난 15일 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장, 16일 삼성전자 경영진을 각각 만나 이견 조율에 나섰다.

긴급조정권은 노동부 장관이 중노위 위원장 의견을 들어 발동한다. 발동권이 없는 산업부 장관이 긴급조정권을 거론한 것은 노동계 반발을 고려한 우회적 메시지로 해석된다. 청와대는 산업부 장관 발언에 대해 “장관으로서 할 말을 한 것”이라고 밝혀 정부 내부 교감이 있었음을 시사했다.

만약 삼성전자 노조가 파업에 돌입해 정부가 긴급조정권을 발동할 경우 노정 관계가 급속히 경색될 것이란 우려가 나온다. 노동계는 긴급조정권이 헌법이 보장한 노동 3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)을 제한하는 조치라고 보고 있다. 국제노동기구(ILO)도 긴급조정권 제도 폐지를 권고한 바 있다.

한국노총은 이날 “갈등을 힘으로 억누르는 방식은 단기적으로는 효과가 있어 보일 수 있지만, 결국 노사 관계를 극단적 대립으로 몰아넣고 더 큰 사회적 갈등과 비용을 초래할 것”이라고 경고했다. 민주노총도 지난 14일 “산업 규모가 크고 국가경제에 중요하다는 이유만으로 노동자의 단체행동권을 제한할 수는 없다”며 긴급조정권 발동은 “헌법이 보장한 노동3권을 사실상 무력화하는 위험한 선례로 이어질 수밖에 없다”고 밝혔다. 민주노총 금속노조는 “정부가 직권으로 긴급조정권을 발동할 경우 강력한 투쟁에 나서겠다”고 예고했다.

긴급조정권은 과거 네 차례 행사됐다. 마지막 사례는 2005년이다. 노무현 정부는 그해 아시아나항공·대한항공 조종사노조 파업에 잇따라 긴급조정권을 발동했고 조정이 결렬되자 사안을 중재에 회부해 노조가 파업을 재개하지 못하도록 했다. 중재 재정은 단체협약과 같은 효력을 갖기 때문에 노사는 이를 따라야 한다. 당시 노동계는 긴급조정권 발동을 “노동 탄압”으로 규정하고 강하게 반발하며 김대환 노동부 장관 퇴진 운동을 벌였다.

이재명 대통령은 “국정 운영의 중요한 동반자가 바로 노동계”라며 “노동 3권이 제대로 보장되는 게 중요하다”고 밝혀왔다. 정부가 친노동 기조를 내세운 만큼 삼성전자 노사 갈등을 계기로 노정관계가 파국을 맞을 경우 정년연장과 기간제법 개편 등 향후 노동정책 추진에도 부담이 커질 것이란 전망이 나온다.