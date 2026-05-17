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경찰, 정청래·장동혁 대표 ‘신변보호’ 조기 가동…다른 정당도 희망하면 검토

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본문 요약

경찰이 6·3 지방선거를 앞두고 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 대상으로 한 신변보호 조치를 조기에 가동하기로 했다.

경찰은 장동혁 국민의힘 대표를 대상으로 한 신변보호도 조기에 시작하기로 했다.

다른 정당 대표를 대상으로 한 신변호보 착수 시점을 앞당기는 방안도 검토하고 있다.

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경찰, 정청래·장동혁 대표 ‘신변보호’ 조기 가동…다른 정당도 희망하면 검토

입력 2026.05.17 15:28

수정 2026.05.17 16:19

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  • 김태욱 기자

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더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 17일 전북 김제시 민주당 박지원 전북 군산김제부안을 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 17일 전북 김제시 민주당 박지원 전북 군산김제부안을 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

경찰이 6·3 지방선거를 앞두고 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 대상으로 한 신변보호 조치를 조기에 시작했다.

경찰청은 17일 오후부터 정 대표와 장 대표에 대한 ‘전담 신변보호팀’을 가동했다고 밝혔다. 경찰청은 “다만 각 정당에서 지방 일정을 진행하고 있어서, 신변보호팀의 실제 활동 시점은 당측과 조율 후 정해질 예정”이라고 말했다.

경찰청은 다른 정당도 신변보호팀의 조기 가동을 희망하면 이를 검토할 예정이라고 밝혔다.

경찰은 애초 6·3 지방선거 공식 선거운동 시작일인 오는 21일부터 신변보호팀을 운영할 예정이었다. 경찰이 시점을 앞당긴 것은 민주당이 정청래 대표를 겨냥한 테러 모의 의혹을 수사 의뢰하면서 신변보호를 요청한 데 따른 것이다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 ‘정청래를 죽이자’, ‘정청래 암살단 모집’ 등 실체를 알 수 없는 SNS(사회관계망서비스) 단체(대화)방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”라며 “어제(16일) 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 철저한 신변 보호를 요청했다”고 밝혔다.

서울 영등포경찰서는 해당 테러 모의 의혹 사건의 수사에 착수했다.

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