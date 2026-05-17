‘우리 대표가 달라졌어요?’···잠잠하던 장동혁, 광주 가고 ‘각 세우던’ 오세훈 지원 나서

장 대표, 광주 5·18 기념식 참석 발표 SNS선 “내 집·재산 지켜주는 시장 오세훈뿐” 보수세 결집 보이자 외연 확장 나선 듯 비당권파 “분위기 좋아지니 숟가락 얹나”

장동혁 국민의힘 대표가 5·18민주화운동 기념식 참석, 오세훈 서울시장 후보 지원 등의 행보를 하고 있다. 이를 두고 당권파는 6·3 지방선거에서 보수세 결집이 일어나자 장 대표가 중도 표심 확보에도 나선 것이라고 평가했다. 비당권파에서는 거리를 뒀던 서울·부산시장 선거 상황이 좋아지자 장 대표가 ‘숟가락 얹기’를 하는 것이란 비판이 나왔다.

장 대표 측 핵심 관계자는 17일 통화에서 “광주에서 열리는 5·18 기념식에 장 대표가 참석한다”며 “우리 당대표들은 역대 기념식에 빠지지 않고 참석해왔다”고 말했다. 장 대표는 전날 전주 완산구 국민의힘 전북도당에서 열린 ‘전북 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회’에 참석했다. 장 대표는 조배숙 전북도당위원장이 제안한 ‘1달 1회 호남 방문’을 언급한 뒤 “그 약속을 지키려고 노력했다”며 “제가 진심을 다한다면, 저는 호남도 변할 수 있다고 믿는다”고 말했다.

장 대표는 지난 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에선 “정원오(더불어민주당 서울시장 후보)가 시장 되면 세금 폭탄 떨어지고, 헬 서울이 열린다”며 “내 집과 내 재산 지켜주는 시장은 국민의힘 오세훈뿐”이라고 말했다. 장 대표가 오 후보 이름을 직접 거론하며 지원한 것은 기류 변화로 볼 수 있다. 장 대표는 지난달 30일 서울시당 필승결의 및 공천자 대회, 지난 12일 서울시당 선대위 개소식에 모두 불참했다. 오 후보가 장 대표와 거리두기를 하자 “의도적으로 오 후보 지원을 하지 않은 것(당권파 인사)”이란 해석이 당내에서 나왔다.

당권파들은 장 대표의 최근 행보를 두고 외연 확장으로 평가했다. 정희용 사무총장은 이날 통화에서 “(박근혜 전 대통령 탄핵 후 치러진) 2018년 지방선거와는 다르게 호남에서 광역단체장과 국회의원 재보궐 선거 후보를 냈다”며 “호남 지역 주민은 물론 호남 출신 수도권 거주민들에게 다가가려는 노력”이라고 말했다.

한 당권파 인사는 통화에서 “정원오 후보의 5·18 거짓해명 논란 때문에라도 (광주에) 가서 나쁠 게 없다고 본다”며 “확장성을 키우기 위한 노력”이라고 말했다. 이 인사는 장 대표의 오 후보 지원에 대해선 “좋든 싫든 보수 코어 층도 표가 있고, 장 대표 지지세도 있으니 결국 (두 사람이) 함께 가는 거 아니겠느냐”며 “(장 대표가 지원해서) 서울시장 선거를 승리하면 가장 좋은 사람이 오세훈, 장동혁이고 가장 불리해질 사람이 한동훈(무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보)”이라고 말했다. 오 후보 측 관계자는 이날 통화에서 “전략적 제휴는 아니고 각자 선거를 위해 할 수 있는 활동을 하는 것”이라고 말했다.

비당권파에선 장 대표의 오 후보 지원을 비판하는 목소리도 나왔다. 친한동훈계인 배현진 의원은 지난 15일 페이스북에 “가만있는 게 도와주는 것”이라며 “특히 서울 선거에는 숟가락을 얹지 말라”고 적었다. 한 비당권파 인사는 통화에서 “장 대표와 거리를 뒀던 서울과 부산시장 선거 분위기가 좋아지니 지원을 하는 것”이라고 말했다.