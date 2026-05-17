창간 80주년 경향신문

“미국과 협력 강화·힘 통한 평화 유지”한다는 대만 외교부···속내는 ‘복잡’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국이 미·중 정상회담에서 대만 문제를 정면으로 거론하며 미국에 '경고장'을 날린 가운데 대만이 자국에 관한 미국 입장에 변화가 없음을 재확인했다고 강조하고 나섰다.

술렁이는 분위기를 가라앉히려는 모양새지만, 도널드 트럼프 대통령이 대만에 대한 무기 판매를 중국과 협상에서 카드로 삼겠다는 뜻을 밝히고 있어 대만 내 불안감은 커질 수밖에 없다.

대만 외교부는 지난 16일 입장문을 통해 "미국은 오랫동안 유지해 온 대만 정책에 변화가 없다는 점을 반복적으로 강조해 왔다. 이런 입장은 트럼프 대통령에 의해서도 재확인됐음을 주목한다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“미국과 협력 강화·힘 통한 평화 유지”한다는 대만 외교부···속내는 ‘복잡’

입력 2026.05.17 15:48

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월 미국 캘리포니아 샌프란시스코에 미국과 대만 국기가 함께 걸려 있다. 샌프란시스코|로이터연합뉴스

지난 1월 미국 캘리포니아 샌프란시스코에 미국과 대만 국기가 함께 걸려 있다. 샌프란시스코|로이터연합뉴스

중국이 미·중 정상회담에서 대만 문제를 정면으로 거론하며 미국에 ‘경고장’을 날린 가운데 대만이 자국에 관한 미국 입장에 변화가 없음을 재확인했다고 강조하고 나섰다. 술렁이는 분위기를 가라앉히려는 모양새지만, 도널드 트럼프 대통령이 대만에 대한 무기 판매를 중국과 협상에서 카드로 삼겠다는 뜻을 밝히고 있어 대만 내 불안감은 커질 수밖에 없다.

대만 외교부는 지난 16일(현지시간) 입장문을 통해 “미국은 오랫동안 유지해 온 대만 정책에 변화가 없다는 점을 반복적으로 강조해 왔다. 이런 입장은 트럼프 대통령에 의해서도 재확인됐음을 주목한다”고 밝혔다. 이어 “대만은 앞으로도 지역 평화와 안정에 기여하고 양안의 현상 유지를 확고히 지킬 것”이라면서 “중화민국이 주권을 가진 민주주의 국가라는 점은 자명하다”고 강조했다.

그러면서 “앞으로도 미국과 협력을 심화해 ‘힘에 의한 평화’를 유지하고 대만해협의 안전과 안정이 위협받거나 훼손되지 않도록 하겠다”며 미국과의 관계를 부각했다. 대만에 대한 미국산 무기 판매 등을 통해 대중국 억지력을 유지하겠다는 의미다.

대만 외교부는 트럼프 대통령 방중 마지막 날인 전날에도 “린자룽 외교부 장관은 미국이 여러 차례에 걸쳐 대만해협의 평화와 안정을 지지하고 소중히 여긴다는 점을 분명히 밝히고 대만 정책에 변함이 없음을 재확인해준 데 사의를 표했다”는 입장문을 냈다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 중국 방문 일정을 마치고 돌아가는 전용기 안에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 중국 방문 일정을 마치고 돌아가는 전용기 안에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. AFP연합뉴스

표면적으로는 미국의 든든한 지지를 재확인했다는 입장이지만, 실제 대만의 속내는 복잡할 것으로 보인다. 트럼프 대통령이 ‘무기 판매’를 대중국 협상에서 지렛대로 활용하겠다는 뜻을 시사하며 미국이 44년간 견지해 온 대만 무기 판매 원칙을 흔들었기 때문이다.

그는 지난 15일 방영된 폭스뉴스 인터뷰에서 대만에 대한 추가 무기 판매를 두고 “승인할 수도, 안 할 수도 있다. 그것은 중국에 달려 있다”며 “매우 좋은 협상 카드”라고 말했다. 같은 날 방중 일정을 마치고 돌아가는 전용기에서도 취재진의 관련 질문에 “(시진핑 중국 국가주석과) 매우 상세히 논의했다”고 답하며 파장은 커졌다.

트럼프 행정부는 현재 미사일과 각종 방어 체계 등이 포함된 140억달러(약 21조원) 규모의 대만 무기 판매 패키지의 최종 승인을 미루고 있는 상태다. 중국의 압박 수위가 높아지는 상황에서 최대 우방인 미국이 대만의 안위를 ‘거래 대상’으로 삼고 나온 셈이다.

대만에서는 우려의 목소리가 커지고 있다. 보수 성향 매체 연합보는 17일 사설을 통해 “대만은 미국에 기대 독립을 도모하는 노선을 멈춰야 한다”며 트럼프 행정부가 유럽 등 다른 동맹국과 갈등을 빚고 있다는 점을 지적했다.

싱크탱크 국제위기그룹(ICG)의 윌리엄 양 연구원은 “트럼프가 대만 무기 판매를 중국과 협상에 연계함으로써 대만이 가장 우려하는 ‘악몽의 시나리오’ 중 하나가 현실화할 수 있다”며 “그것은 대만이 협상 테이블에 당사자로 앉는 것이 아닌 ‘협상 메뉴’에 오르는 것”이라고 미 PBS방송에 말했다.

트럼프 “대만 무기판매는 좋은 협상칩…팔 수도, 안 팔 수도”

미중 정상회담을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 무기 판매는 “좋은 협상칩”이라며 미국이 팔 수도, 팔지 않을 수도 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 15일(미국 현지시간) 방영된 폭스뉴스 브렛 베이어 기자와의 인터뷰에서 대만에 대한 추가 무기 판매 승인 여부에 대한 질문에 “아직 승인하지 않았다”며 “승인할 수도 있고, 하지 않을 수도 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605161024001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글