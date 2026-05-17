금융당국, 대부업계도 새도약기금 참여 확대 논의…상록수 곧 청산 절차 돌입

금융당국이 상당 규모 장기 연체 채권을 보유한 대부업권의 새도약기금 참여를 유도하기 위해 다양한 인센티브 등을 마련한다. 이재명 대통령이 ‘원시적 약탈금융’이라고 지적한 상록수제일차유동화전문유한회사(상록수) 보도를 계기로 관련 논의에도 속도가 붙는 모양새다.

앞서 청산 절차를 밟기로 한 상록수는 다음 달 초 사원총회를 열어 채권 전부를 새도약기금과 한국자산관리공사(캠코)에 넘기는 안건을 확정할 것으로 보인다.

금융위원회 관계자는 17일 “대부업계와 오는 19일 실무협의를 통해 새도약기금 참여 확대 및 장기 연체 채권 매각 방안을 논의할 예정”이라고 말했다. 금융위는 지난 12일 상록수 청산 계획을 발표하면서 “장기 연체 채권을 대량으로 보유한 대부업체의 새도약기금 참여도 독려하겠다”고 밝힌 바 있다.

금융당국에 따르면 올해 1월 기준 대부업권이 보유한 새도약기금 매입 대상인 7년 이상 5000만원 이하 장기 연체 채권 규모는 약 4조9000억원으로 전체 새도약기금 대상 채권(16조4000억원)의 30%에 달한다.

대부분은 대부업계 상위 30개 업체가 보유한 것으로 알려졌으나 현재까지 새도약기금에 참여한 대부업체는 이 중 절반인 15곳이다. 대부업체가 보유한 새도약기금 대상 장기 연체 채권 중 절반은 정책적 혜택을 받지 못하고 있는 셈이다.

대부업체들은 자신들이 사온 연체 채권 가격보다 새도약기금의 평균 매입 가격이 싸기 때문에 새도약기금으로 넘기면 손실을 본다는 입장이다. 새도약기금의 평균 매입가율은 연체채권 미상환 원금잔액의 5% 수준이나 대부업체들의 연체채권 매입가율은 20∼30% 수준으로 알려졌다.

금융위는 앞서 새도약기금에 참여하는 우수 대부업체에 상대적으로 금리가 낮은 은행권 차입 기회를 열어준 바 있다. 금융위는 추가적인 유인책을 마련해 대부업계의 새도약기금 참여 확대를 유도할 것으로 보인다.

한편 상록수는 조만간 본격적인 청산 수순에 돌입할 전망이다. 상록수의 업무수탁자인 산업은행은 다음 달 초 회원사 9곳이 모두 참여하는 사원총회를 열어 새도약기금 대상 채권과 잔여 채권 전부(약 11만명·8450억원)를 캠코 측에 매각하는 안건을 처리할 것으로 전해졌다.

금융위는 아울러 상록수처럼 유동화회사 형태로 장기 연체 채권을 보유한 회사를 전수 조사하는 것에도 속도를 내겠다는 방침이다.