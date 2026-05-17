피범벅 좀비들 사이서 은은한 미소 띤 ‘알 수 없는 남자’···구교환 “모호한 그 감정들 좋아해”

칸 군체 상영 후 관객들과 사진 찍으며 여유 “긴장할 줄 알았는데 관객 보니 다 풀려” 칸 영화제에 JTBC ‘모자무싸’서도 주연 활약 “황동만이 이 상황이었다면? 아마 울었겠죠”

제79회 칸 국제영화제 미드나이트 스크리닝 부문에 초청된 <군체>의 월드 프리미어(세계 최초) 상영이 끝난 건 지난 16일(현지시간) 오전 3시를 훌쩍 넘긴 시각이었다. 삼삼오오 숙소로 돌아가는 관객들로 분주하던 뤼미에르 대극장 앞 크루아제 거리가 갑자기 한층 왁자지껄해졌다.

“포토 플리즈!” 극장 밖을 나선 <군체>의 주연 배우 구교환(44)에게 사진을 요청하는 사람들이 몰렸다. 그는 신나게 웃으며 촬영에 몇 번 응하다가 손을 흔들며 떠나갔다. 상영 전 레드카펫에서도 구교환은 배우 전지현과 합을 맞춰 포즈를 취하는 등 쇼맨십을 발휘했다. ‘칸에 처음 온 것 맞나?’ 의구심이 들 만큼 여유 있는 태도였다.

“저도 긴장할 줄 알았는데, ‘우리를 보러 와주신 분들’이라는 생각을 하니 다 해소가 되더라고요. 오프닝에 리더 필름(배급사 등 로고 동영상)이 나올 때부터 다들 박수를 치는데, (영화를 관객들과) 함께 만들어가는 기분이었습니다. 그 기분 좋은 감정이 처음부터 끝까지 유지됐어요.”

이날 오후 칸 팔레 드 페스티발에서 만난 구교환이 말했다. 연상호 감독의 영화 <군체>에서 그는 좀비 바이러스를 의도적으로 확산시킨 생물학자 ‘영철’ 역을 맡았다. ‘깨물어 타인을 감염시키려는 본능’만 남는 다른 작품들의 좀비와 다르게, 영철이 디자인한 좀비는 마치 AI(인공지능)처럼 집단지성을 공유하며 학습할 줄 안다. 영철은 좀비들 사이에서도 웃음기를 잃지 않는 태연한 얼굴로 극의 판을 뒤흔든다.

구교환은 “잡혀 있을 때도 붙잡힌 것 같지 않은, 자유로워 보이는데 또 구속된 듯한 모습을 표현하고 싶었다”며 “쉽게 감정을 들키지 않는 인물이기를 바랐다”고 했다. ‘감정을 쉽게 들키지 말자’는 건 구교환이 인물을 표현할 때 추구하는 모습이다. 그는 “모호함에 두고 (연기를) 한다”면서 “레시피를 공개할 수는 없다”고 너스레를 떨었다. “무서워해야 하는지, 우스워해야 하는지 모를 감정들을 좋아해요.”

<반도>(2020)에 이어 연 감독과 다시 만난 좀비 영화다. 그는 배우 전지현, 지창욱, 김신록, 신현빈 등 탄탄한 출연진과의 호흡은 물론 좀비 역할을 맡은 배우, 현대무용가, 댄서들과 합을 맞춰가는 과정이 좋았다고 했다.

올해는 구교환의 해라고 할 만하다. 영화로 칸 영화제 레드카펫을 밟는가 하면, 주연을 맡은 JTBC 드라마 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>(<모자무싸>)도 화제를 모으고 있다. <군체>의 여유로운 영철과 반대로 <모자무싸>의 ‘황동만’은 불안함을 전면에 내세운 캐릭터다. 20년째 영화감독 지망생으로 잘 나가는 친구들에 대한 자격지심을 감추지 못하는 인물이다.

칸 레드카펫을 밟은 구교환의 모습에 드라마 팬들은 “성공한 황동만을 보는 듯하다”며 캐릭터를 현실에 대입하기도 했다. 실제 황동만이 레드카펫에 섰다면 어땠을까. 구교환은 “감정이 투명한 친구이니, 아마 울었을 것”이라고 상상했다.

[MSFF2026]트레일러 ‘최고의 관객’ 김태리 손석구

그는 연인 이옥섭 감독과 공동으로 운영하는 유튜브 ‘2x9HD’ 채널에서 감독 구교환으로서의 작업도 놓지 않고 있다. 최근에는 배우 김태리, 손석구가 출연하는 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러(홍보 영상)을 연출했다.

연기와 연출의 재미가 어떻게 다르냐고 묻자 구교환은 이렇게 답했다. “연출할 때는 배우를 보는 재미, 연기할 때는 감독의 디렉션을 받는 재미가 있어요. 감독님의 세계에 들어가는 재미죠.”

그렇다면 감독 구교환의 세계는 무엇인지 물었다. “제가 좋아하는 것이요. ‘나 이런 걸 좋아하는 사람인데 어때, 나랑 놀래?’ 하는 거죠. 제 영화를 보는 사람들이 ‘쟤랑 술 한 잔 먹고 싶다’고 생각하면 좋겠어요.”