‘불닭·초코파이·신라면’이 이끈 식품업계 성장···2분기 전망은 ‘물음표’

국내 식품기업들이 올해 1분기 대내외 악재에도 실적 호조를 나타냈다. ‘K-푸드’ 열풍에 힘입은 해외 실적 상승이 국내 실적 부진을 뛰어넘는 구조였다. 다만 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 장기화 등으로 업체들의 원가 부담이 커지면서 2분기 이후 실적이 악화할 수 있다는 전망이 나온다.

‘불닭볶음면’을 앞세운 삼양식품은 1분기 연결 기준 매출이 7144억원, 영업이익은 1771억원을 기록했다고 지난 13일 공시했다. 모두 분기 최고 기록이다. 지난해 같은 기간보다 매출은 35%, 영업이익은 32% 증가했다. 전체 매출의 약 82%를 차지하는 해외 매출(5850억원)이 38% 증가하면서 전체 실적 상승을 이끌었다.

풀무원도 1분기 매출이 8504억원, 영업이익이 190억원으로 각각 7.2%, 68.9% 증가해 분기 최대 실적을 올렸다고 지난 15일 밝혔다.

‘초코파이’가 대표상품인 오리온은 1분기 연결 기준 매출(9304억원·16%)과 영업이익(1655억원·26%) 모두 지난해와 비교해 각각 두 자릿수로 성장했다고 지난 15일 밝혔다. 오리온도 약 70%를 차지하는 중국·베트남·러시아 등 해외 법인의 매출과 영업이익이 크게 는 반면 한국 법인은 내수 부진과 주요 원·부자재 가격 상승 등으로 제자리걸음에 그쳤다.

‘신라면’으로 대표되는 농심은 1분기 한국 법인 매출이 소폭 감소한 반면 미국·중국·일본 등 해외 법인 매출은 23.1% 늘었다. 1분기 전체 매출과 영업이익은 각각 9340억원(4.6%), 674억원(20.3%)이었다. 오뚜기는 1분기 매출 9552억원(3.7%), 영업이익 594억원(3.3%)을 올렸다. 해외 매출 비중에 따라 식품기업들의 실적 상승 폭이 결정됐다. 농심은 해외 매출 비중이 약 40%, 오뚜기는 11% 수준으로, 라면시장 경쟁사인 삼양식품에 크게 못 미친다. 해외 매출이 많은 기업은 고환율이 오히려 실적에 긍정적 영향을 미쳤다.

업계 1위인 CJ제일제당을 비롯해 동원F&B, 대상, 롯데웰푸드, 롯데칠성음료 등도 식품 부문에서 견조한 성장세를 나타냈다. 하지만 미국·이란 전쟁이 길어지면서 밀가루, 설탕, 유지류(팜유·해바라기유 등) 등 원재료와 나프타 등 포장재 수급이 불안정해지고, 달러당 1500원을 넘나드는 고환율이 지속되면서 국내 생산 비중이 큰 식품 기업들은 비용 상승 압박을 크게 받고 있다.

업계에선 기업들의 원가 부담이 2분기 실적부터 본격적으로 반영될 것으로 본다. 앞서 일본의 과자 제조업체인 가루비는 나프타 공급 차질에 따라 14개 제품의 포장재를 이달 25일 출하분부터 흑백으로 인쇄한다고 밝혔다.

정부가 서민 물가와 직결된다는 이유로 식품 가격 인상을 강하게 억제하고 있어 제품 가격을 올리기는 어려운 상황이다. 내수 부진과 맞물리면서 2분기엔 식품업계의 국내 실적이 더 나빠질 거란 전망이 나온다.

이에 식품업계는 해외 실적에서 답을 찾는 데 주력하고 있다. 2030년까지 농심은 해외 매출 비중 60% 달성을, 오뚜기는 글로벌 매출 1조1000억원 달성을 각각 목표로 내걸었다. 심은주 하나증권 연구원은 최근 보고서에서 “(미국·이란) 전쟁이 발생한 시점이 3월이었기 때문에 원·부자재 상승에 대한 부담도 제한적이었다”며 “2분기부터 원가 부담은 점진적 가중이 불가피하겠으나 수출 비중이 높은 업체는 우호적인 환율에 기인해 (실적) 방어가 가능할 것으로 보인다”고 밝혔다.