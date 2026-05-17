이란 “호르무즈 해협 교통 관리 체계 새로 발표할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 이후에도 이란이 호르무즈 해협 통제에 관한 새로운 지침을 발표하겠다고 밝히는 등 양국 간 대치 상태가 이어지고 있다.

에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·정책위원장은 16일(현지시간) “(이란이) 호르무즈 해협의 교통을 지정된 경로를 따라 관리할 전문적인 체계를 마련했으며, 이는 조만간 공개될 것”이라고 밝혔다.

아지지 위원장은 “이 과정에서 이란과 협력하는 상업 선박과 당사자들만이 혜택을 받을 것”이라며 “이 경로는 이른바 ‘프리덤 프로젝트’의 운영자들에게는 허용되지 않을 것”이라고 덧붙였다.

백악관이 지난 14일 시진핑 중국 국가주석도 미·중 정상회담을 통해 호르무즈 해협 통행료 부과에 반대하는 뜻을 함께했다고 밝힌 바 있으나 이란은 기존의 입장을 되풀이한 것이다.

미국의 대이란 해상봉쇄도 계속되고 있다. 미 중부사령부는 이날 호르무즈 해협에서 78척의 상선 경로를 변경했으며 4척을 무력화했다고 엑스를 통해 밝혔다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이날 엑스에 “세계는 새로운 질서의 문턱에 서 있다”며 “미래는 글로벌 사우스에 있다”고 밝혔다. 갈리바프 의장은 시 주석을 언급하며 “시 주석이 ‘한 세기 동안 볼 수 없었던 변화가 전 세계에서 가속화하고 있다’고 말했다”며 “나는 이란 국민의 70일간 저항이 이 변혁을 가속화했다고 강조하고 싶다”고 썼다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 이날 엑스에 “미국인들은 이란에 대한 전쟁으로 치솟는 비용을 떠안도록 강요받고 있다”고 썼다. 이어 “유가 급등과 주식 시장의 거품은 차치하고라도, 미국의 부채와 주택담보대출 금리가 급등하기 시작하면 진정한 고통이 시작될 것”이라고 덧붙였다.

이란 관리들이 대미 강경 발언을 발표하는 한편 외교적 노력도 이어지는 것으로 보인다. 타스님 통신은 이날 모신 나크비 파키스탄 내무장관이 이란 테헤란에서 에스칸다르 모메니 이란 내무장관을 만나 평화 협상 재개 전망에 관해 심도 있게 논의했다고 전했다.

중재국들의 외교 접촉도 잇따르고 있다. 카타르 외교부의 17일 성명에 따르면 세이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알 사니 카타르 총리 겸 외교장관은 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디아라비아 외교장관과 통화해 미국과 이란 간 휴전, 긴장 완화 노력 등에 관해 논의했다.