다카이치 안동 방문에 ‘국빈급 의전’ 준비…이 대통령, 호텔에서 직접 영접

안동지역 종가 고조리서 응용한 안동 찜닭으로 만찬 하회마을서 선유줄불놀이 관람 19일 정상회담 후 공동언론발표 “다카이치 답방, 양국 정상 우의 더 깊게 다지는 계기 될 것”

청와대는 오는 19~20일 방한하는 다카이치 사나에 일본 총리를 위해 최고급 안동 찜닭 요리와 안동 전통문화인 선유줄불놀이를 준비하며 국빈급 환대에 나선다. 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 치러진 한·일 정상회담의 답방 성격이라는 점에서 두 정상 간 신뢰 구축에 공을 들이고 있다고 청와대는 설명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 17일 청와대 브리핑에서 “이번 방문은 이 대통령이 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 나라현을 방문한 것에 대한 답방 성격을 지닌 점에서 양국 정상 간 돈독한 신뢰와 우의를 더욱 깊게 다지는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대한다”며 “국빈 방한에 준하는 예우로 환영할 예정”이라고 밝혔다.

두 정상이 만나는 것은 지난 1월 이 대통령의 나라현 방문과 지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 정상회담에 이어 이번이 세 번째다.

다카이치 총리는 먼저 19일 오후 대구공항에 도착해 김진아 외교부 2차관 등의 영접을 받고 회담이 예정된 호텔로 이동한다. 이 대통령이 호텔 현관에서 직접 다카이치 총리를 맞이한다. 43명 규모의 전통 의장대와 29명의 군악대가 다카이치 총리의 차량을 호위하고, 호텔 현관 좌우에 12명의 기수단을 배치하는 등 국빈급 예우를 한다.

두 정상은 회담을 한 뒤 공동언론발표를 하고 이후 만찬과 친교 행사를 이어갈 예정이다.

만찬에는 안동지역 종가의 고조리서이자 보물인 수운잡방에 나오는 요리를 접목한 안동 찜닭 등 퓨전 한식이 제공된다. 특히 안동 찜닭의 원형이 되는 요리이자 귀한 손님을 맞이할 때 내왔던 닭요리인 전계아, 안동한우 갈비구이, 안동 쌀밥, 신선로 등을 제공해 ‘군자는 벗을 맞이하는 데 정성을 다한다’는 안동의 선비 정신을 표현할 예정이다.

만찬주로는 양국의 화합과 우정의 의미를 담아 안동 전통주인 태사주·안동소주와 함께 다카이치 총리 고향인 나라현의 사케를 함께 올린다. 후식으로는 한국 전통 디저트인 양갱의 일종인 전약과 일본 전통 디저트인 모찌(찹쌀떡)를 한 접시에 내어 양국 화합의 의미를 담는다.

만찬 이후에는 재일 한국계 피아니스트 양방언의 피아노 연주와 피아노·바이올린·첼로 삼중주 공연이 이어진다.

두 정상은 이후 하회마을 나루터로 이동해 안동의 전통문화인 선유줄불놀이를 관람한다. 선유줄불놀이는 매년 음력 7월 안동 하회마을 선비들이 부용대 앞 낙동강 변에 배를 띄워 시를 지으며 풍류를 즐기던 놀이다. 아이유·변우석 주연의 드라마 ‘21세기 대군부인’에 등장해 화제를 모은 바 있다. 이후 창작 판소리곡 ‘흩어지는 불꽃처럼’ 공연을 함께 관람한다.