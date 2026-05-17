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본문 요약

부산 동래구 내성지하차도 인근 도로에서 지난달 5일에 이어 지반침하 현상이 또 발생했다.

이날 발생한 지반침하는 지난달 5일 도로 단차 발생으로 보수공사를 진행한 곳에서 추가로 벌어졌다.

지난달 5일 만덕∼센텀 대심도 구간인 내성지하차도와 해운대구 수영강변지하차도 인근 도로에서 지반침하로 인한 도로 단차가 발생해 교통통제가 이뤄졌다.

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부산 대심도 내성지하차도 인근서 또 도로 단차··· 부산시, 긴급 보수

입력 2026.05.17 16:57

수정 2026.05.17 17:01

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  • 김준용 기자

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지난달 5일 부산 내성지하차도의 지반침하 원인을 밝히기 위한 작업이 진행되고 있다. 부산시 제공

지난달 5일 부산 내성지하차도의 지반침하 원인을 밝히기 위한 작업이 진행되고 있다. 부산시 제공

부산 동래구 내성지하차도 인근 도로에서 지난달 5일에 이어 지반침하 현상이 또 발생했다. 부산시는 관계기관 합동 조사 결과 추가 공동 등이 발견되지 않아 ‘문제가 없다’고 했지만 불과 한 달 여만에 다시 도로 단차가 발생했다.

부산시는 17일 오전 9시 18분부터 만덕∼센텀 대심도 구간 내성지하차도 명륜 방향 진입로 주변 도로에 단차가 발생해 명륜 방향 진입로 2개 차선을 통제하고, 맞은편 교대 방향 진출로 1개 차선의 교통을 통제했다고 밝혔다.

부산시는 이날 낮 12시 30분 2차 보수공사를 시작해 오후 5시쯤 명륜 방향 진입로 차량 통행을 재개했다. 오후 10시쯤 교대 방향 진출로의 통행도 정상화할 예정이다.

부산시와 이 구간 대심도 시공사인 GS건설 관계자들이 민원 접수 직후 현장에 출동해 구체적인 지반침하 원인과 규모를 조사한 뒤 복구 계획을 세웠다.

이날 발생한 지반침하는 지난달 5일 도로 단차 발생으로 보수공사를 진행한 곳에서 추가로 벌어졌다. 지난달 5일 만덕∼센텀 대심도 구간인 내성지하차도와 해운대구 수영강변지하차도 인근 도로에서 지반침하로 인한 도로 단차가 발생해 교통통제가 이뤄졌다. 당시 내성지하차도에서는 4곳, 수영강변지하차도에서는 2곳이 침하했다.

이튿날에는 수영강변지하차도 반여동 방면에서 비슷한 현상이 보고됐다.

부산시는 당시 지반침하의 주요 원인으로 만덕∼센텀 대심도 공사 이후 되메우기 공사가 미흡했을 가능성을 염두에 두고 2주간 지반 침하 구간에 지표투과레이더(GPR) 탐사했으나 지하 공간(공동)을 발견하지는 못했다고 밝혔다.

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