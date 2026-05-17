역사 왜곡 논란 속 종영한 ‘대군부인’…아이유 “미흡한 모습 제 잘못”

역사 왜곡 논란에 휘말린 MBC 드라마 <21세기 대군부인>의 주연 배우 아이유가 “조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보여드린 것은 제 잘못”이라며 “제가 더 책임감을 갖고 잘 해나가겠다”고 말했다.

아이유는 드라마 종영일인 지난 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 팬들과 단체 관람 이벤트를 열고 이같이 말했다.

아이유는 “최근에 좀 생각이 많았다. 제가 더 잘했으면 될 일”이라며 “여러분의 사랑을 받는 사람인 만큼 더 잘하겠다. 더 책임감을 갖고 좋은 모습을 보여드릴 수 있게 한시도 시간 허투루 쓰지 않고 잘 살겠다”고 말했다.

아이유는 “여러분께서 하시는 말씀은 다 이유가 있고, 다 제가 받아들여야 하는 말이라고 생각한다”며 “부족한 부분이 있으면 말씀해주시고 혼내주시고 다그쳐주시면 제가 더 나은 사람이 되고자 열심히 노력하겠다”고도 했다.

아이유는 <21세기 대군부인>을 직접 언급하지는 않았다. 다만 이 말이 마지막 회를 관람한 후 나온 것이라 최근 논란에 심경을 전한 것으로 보인다.

지난 15일 방영된 <21세기 대군부인> 11화에서는 주인공 이안대군의 왕 즉위식에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관 대신 중국 신하가 쓰는 구류면류관을 쓰는 장면이 있었다. 이것이 역사 왜곡이라는 시청자들의 비판이 있었다.

제작진은 드라마 홈페이지 ‘시청자 한마디’ 게시판에 공지글을 올려 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 “시청자 여러분의 질책을 겸허히 받아들이며, 추후 재방송 및 VOD, OTT(온라인동영상서비스)에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 밝혔다.

논란 속에도 <21세기 대군부인>은 마지막 회 최고 시청률 13.8%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 막을 내렸다.