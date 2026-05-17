여성·시민사회단체가 17일 ‘강남역 살인사건’ 10주기를 맞아 강남역 10번 출구 인근에서 집회를 열고 “10년 전과 무엇이 달라졌나”라며 여성 대상 살해와 폭력이 만연한 현실을 규탄했다. 이날 강남역 10번 출구에는 10년 전처럼 피해자를 추모하는 내용 등이 담긴 포스트잇이 빼곡히 붙었다.

서울여성회 등 157개 여성·시민단체와 진보 정당 등은 이날 강남역 10번 출구 인근에서 ‘2026 강남역 여성살해 사건 10주기 추모행동’ 집회를 진행했다. 참가자들은 추모의 의미를 담은 검은색 옷을 입었다. 이들은 ‘여성폭력 STOP’이라고 적힌 손팻말을 들었다.

집회에서는 10년 전과 달라지지 않은 현실을 지적하며 정부의 대책 마련을 촉구하는 목소리가 나왔다. 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표는 신당역·인하대·진주·부산·남양주·대구·광주 등 여성 대상 폭력이 발생한 곳을 나열하며 “강남역으로부터 10년이 지나는 동안 기억해야 할 장소가 늘었다”고 말했다. 그는 “친밀한 관계의 폭력, 스토킹과 교제폭력, 디지털 성폭력, ‘n번방’, 딥페이크 성범죄처럼 계속 늘어나는 범죄와 싸워야 했다”고 했다.

참가자들은 10년 전 사건이 한국 여성들이 처한 현실을 직면하고 해결하기 위한 행동의 계기가 됐다고 했다. 임소연 경기페미행동 활동가는 “강남역 투쟁은 마음에만 묻어두어야 했던, 내가 겪고 목격한 여성폭력을 공개적으로 발언하고 서로의 목소리를 듣는 치유·각성의 시간이었다”며 “그 고통이 결코 개인의 불행이 아니라 정치가 책임져야 할 명백한 구조적·사회적 문제임을 다시금 정의할 수 있었다”고 말했다.

도경은 한국여성의전화 활동가는 “국민의 생명을 지켜야 할 국가는 지난 10년간 여성폭력이 발생할 때마다 예방책을 강화하겠다고 했지만 공허한 외침이 됐다”고 했다. 그는 “(정부가) 실태를 정확히 파악하지 못하고 제대로 된 대책도 마련하지 못했다”며 “법·제도를 제대로 작동시키지 못하고 예산 투여 의지조차 없었기 때문”이라고 지적했다.

참가자들은 도로 위에 죽은 듯 누워 여성폭력 희생자를 추모하는 ‘다이인’(Die-in) 퍼포먼스도 벌였다.

사건 당시 고등학생이던 김소민씨(28)는 “명백한 여성 혐오 살인인 강남역 살인사건을 여성혐오로 규정하지 않아 굉장히 분노했었다”며 “여성이 계속 살해당하고 위협받는 현실은 (10년 전과) 크게 달라진 게 없다”고 말했다. 인근 직장인 김흥열씨(60)도 “사건은 오래전 일이지만, 최근에도 광주에서 여고생이 살해당하지 않았느냐”며 “(현실은) 전혀 변하지 않았고 사회가 여전히 불평등한 구조에 놓여있는 것 같다”고 했다.

한편, 집회 도중 한 유튜버가 참가자들을 비난하며 방송을 해 충돌이 빚어지기도 했다. 인근 강남역 9번 출구 앞에서도 한 단체가 ‘역차별에 반대한다’며 집회를 열었다. 다만 경찰이 이 유튜버를 제지하고 두 집회 현장 사이에 질서유지선을 설치해 통제하면서 큰 충돌로 이어지지는 않았다.