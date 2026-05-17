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“아들아, 엄마왔다” 46년째 가슴에 묻은 자식 부르는 노모…종일 참배객 발길 이어진 5·18민주묘지

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본문 요약

구선악씨가 46년 전 광주 5·18 민주화운동 당시 목숨을 잃은 아들 이정연 열사의 묘역 앞에 주저앉았다.

뜨거운 햇볕이 내려쬐는 묘역에서 노모는 오랫동안 앉아 아들을 부르고 또 불렀다.

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지는 이른 아침부터 참배객들이 발길이 이어졌다.

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“아들아, 엄마왔다” 46년째 가슴에 묻은 자식 부르는 노모…종일 참배객 발길 이어진 5·18민주묘지

입력 2026.05.17 17:42

  • 강윤중 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 운정동 국립5·18민주묘지 김일수씨의 묘역에서 고인의 증손주가 꽃을 만지며 놀고 있다. 강윤중 기자 사진 크게보기

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 운정동 국립5·18민주묘지 김일수씨의 묘역에서 고인의 증손주가 꽃을 만지며 놀고 있다. 강윤중 기자

“아들아, 엄마 왔다.”

구선악씨가 46년 전 광주 5·18 민주화운동 당시 목숨을 잃은 아들 이정연 열사의 묘역 앞에 주저앉았다. 80대 중반이 된 노모는 아들의 묘비를 어루만지고 엎드려 울다가 긴 한숨을 내뱉었다. 뜨거운 햇볕이 내려쬐는 묘역에서 노모는 오랫동안 앉아 아들을 부르고 또 불렀다.

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 운정동 국립5·18민주묘지를 찾은 구선악씨가 아들 고 이정연 열사의 묘역에서 울고 있다. 강윤중 기자 사진 크게보기

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 운정동 국립5·18민주묘지를 찾은 구선악씨가 아들 고 이정연 열사의 묘역에서 울고 있다. 강윤중 기자

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지는 이른 아침부터 참배객들이 발길이 이어졌다.

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 5·18민주묘지 5·18 유공자 김일수씨의 묘역에서 아들, 손자, 증손주가 절을 올리고 있다. 강윤중 기자 사진 크게보기

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 5·18민주묘지 5·18 유공자 김일수씨의 묘역에서 아들, 손자, 증손주가 절을 올리고 있다. 강윤중 기자

17일 국립5·18민주묘지를 찾은 독일 튀빙겐대학교 교환학생들이 윤상원·박기순 열사 묘역을 참배하고 있다. 강윤중 기자 사진 크게보기

17일 국립5·18민주묘지를 찾은 독일 튀빙겐대학교 교환학생들이 윤상원·박기순 열사 묘역을 참배하고 있다. 강윤중 기자

5·18 유공자 고 김일수씨의 묘역에서는 아들, 손자, 증손주 3대가 찾아와 과일을 차려놓고 절을 올렸다. 독일 튀빙겐대학교 교환학생들이 윤상원·박기순 열사 묘역 등을 둘러보며 묘지 관계자의 설명에 귀를 기울였다. 강원과 경기 지역의 대학생들이 역사기행, 광주탐방 등의 이름으로 묘역을 찾아 고개를 숙였다.

17일 광주 운정동 국립5·18민주묘지를 찾은 대학생들이 열사·유공자 묘역을 참배하고 있다. 강윤중 기자 사진 크게보기

17일 광주 운정동 국립5·18민주묘지를 찾은 대학생들이 열사·유공자 묘역을 참배하고 있다. 강윤중 기자

전날인 16일에는 ‘오월의 현장’을 달리는 행사인 ‘RUN 5·18 도청가는 길’이 열렸다. 행사 참가자들이 전남대학교를 출발해 옛 전남도청이 있는 금남로까지 약 5km를 달렸다.

5·18민중항쟁 기념일을 이틀 앞둔 16일 오월의 현장을 달리는 ‘RUN5·18 도청가는 길’ 참가자들이 광주 전남대학교를 출발해 옛 전남도청이 있는 금남로를 향해 달리고 있다. 강윤중 기자 사진 크게보기

5·18민중항쟁 기념일을 이틀 앞둔 16일 오월의 현장을 달리는 ‘RUN5·18 도청가는 길’ 참가자들이 광주 전남대학교를 출발해 옛 전남도청이 있는 금남로를 향해 달리고 있다. 강윤중 기자

46주년 5·18민주화운동 기념식은 18일 오전 광주 동구 5·18민주광장에서 ‘오월, 다시 광장을 품다’를 주제로 거행된다. 원형으로 복원된 옛 전남도청 개관식도 이날 함께 열린다.

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