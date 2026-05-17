“아들아, 엄마 왔다.”

구선악씨가 46년 전 광주 5·18 민주화운동 당시 목숨을 잃은 아들 이정연 열사의 묘역 앞에 주저앉았다. 80대 중반이 된 노모는 아들의 묘비를 어루만지고 엎드려 울다가 긴 한숨을 내뱉었다. 뜨거운 햇볕이 내려쬐는 묘역에서 노모는 오랫동안 앉아 아들을 부르고 또 불렀다.

5·18 민주화운동 46주년 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지는 이른 아침부터 참배객들이 발길이 이어졌다.

5·18 유공자 고 김일수씨의 묘역에서는 아들, 손자, 증손주 3대가 찾아와 과일을 차려놓고 절을 올렸다. 독일 튀빙겐대학교 교환학생들이 윤상원·박기순 열사 묘역 등을 둘러보며 묘지 관계자의 설명에 귀를 기울였다. 강원과 경기 지역의 대학생들이 역사기행, 광주탐방 등의 이름으로 묘역을 찾아 고개를 숙였다.

전날인 16일에는 ‘오월의 현장’을 달리는 행사인 ‘RUN 5·18 도청가는 길’이 열렸다. 행사 참가자들이 전남대학교를 출발해 옛 전남도청이 있는 금남로까지 약 5km를 달렸다.

46주년 5·18민주화운동 기념식은 18일 오전 광주 동구 5·18민주광장에서 ‘오월, 다시 광장을 품다’를 주제로 거행된다. 원형으로 복원된 옛 전남도청 개관식도 이날 함께 열린다.