출구 못 찾은 미·중에 미·이란 전쟁 다시 원점···긴장은 전보다 고조

미·중 정상회담이 미·이란 전쟁의 출구를 찾지 못한 채 끝이 나면서 중동 정세는 다시 원점으로 돌아간 모양새다. 이란은 호르무즈 해협에 관한 ‘새 체계’를 예고하고 나섰고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 평화 합의가 조속히 이뤄지지 않을 경우 이란이 “아주 힘든 시간”에 직면할 것이라 경고했다. 일각에선 미국의 군사 공격 재개는 물론 이란 대리 세력의 미 본토 공격 가능성까지 제기되고 있다.

16일(현지시간) 미·중의 공식 발표 및 외신 보도를 종합하면, 양국은 호르무즈 해협 개방 필요성에 대한 원론적 공감대 외에는 별다른 합의에 이르지 못했다.

트럼프 대통령은 전날 방중 일정 후 돌아가는 전용기에서 기자들과 만나 “이란이 호르무즈 해협을 개방해야 한다는 데 중국이 동의했다”고 주장했다. 그러면서 중국이 해협과 관련해 이란에 압력을 가하겠다는 약속을 했냐는 질문엔 “나는 어떤 호의도 요구하지 않는다. 호의를 요구하면 보답으로 호의를 베풀어야 하기 때문”이라고 답했다. 이어 “이란 원유를 사는 중국 기업에 대한 제재 해제를 검토 중”이라며 유화 제스처를 보이기도 했다.

반면 중국 측은 이란에 관한 논의 내용을 공개적으로 언급하지 않고 있다. 중국 외교부가 이번 전쟁을 두고 “애초에 일어나지 말았어야 할 분쟁이며 계속될 이유가 없다”며 “조기 해결책을 찾는 것이 미국과 이란은 물론 지역 국가와 전 세계에 이익이 된다”는 내용의 입장문을 낸 정도다. 대이란 제재 등 적극적 개입에 대한 언급은 없었다.

오히려 중국이 이란에 관한 미국 제안을 사실상 거부했다고 볼 신호가 포착됐다. 푸충 주유엔 중국대사가 전날 유엔 전문 온라인 매체 패스블루와 인터뷰에서 미국이 추진 중인 호르무즈 해협 관련 유엔 안보리 결의안에 대해 “내용이 적절하다고 생각하지 않으며 시기 또한 적절하지 않다고 본다”고 말한 것이다.

이런 가운데 이란은 호르무즈 해협에 관한 ‘새로운 통제 체계’를 조만간 공개하겠다고 나섰다. 통행 수수료 등을 받아 해협에 대한 자신들의 권리를 찾겠다는 취지다.

에브라임 아지지 이란의회 국가안보외교정책위원장은 이날 “국가 주권 수호와 국제 무역 안보 확보의 틀 안에서 호르무즈 해협 선박 통행을 관리하기 위한 전문 매커니즘을 마련했으며 곧 공개할 것”이라고 밝혔다고 이란 국영 IRIB 방송이 전했다. 그러면서 “상업용 선박과 이란에 협력하는 국가”로 새 체계 적용 대상을 한정해 갈등의 불씨를 남겼다.

돌파구를 마련하지 못한 채 교착 상태가 이어지면서 불확실성은 커지고 있다. 트럼프 대통령은 이날 이란과 평화협정이 곧 타결되지 않으면 이란이 “매우 나쁜 시간”(Very bad time)에 직면할 것이라고 경고했다. 미국과 이스라엘이 이르면 다음주 이란에 대한 군사 작전을 재개할 준비 태세를 갖추고 있다는 뉴욕타임스(NYT) 보도도 전날 나왔다.

이란 지원을 받는 ‘대리 세력’의 미국 본토 공격설까지 제기됐다. NYT는 이라크 민병대 ‘카타이브 헤즈볼라’ 고위 간부가 2월 말 전쟁 시작 이후 미국 본토 공격을 포함해 최소 20건의 서방 국겨 공격을 모의한 혐의로 재판에 넘겨졌다고 16일 보도했다.