메리츠 “MBK 연대보증하면 단기대출”···홈플러스는 ‘거부’

메리츠금융그룹이 홈플러스의 자금 지원 요청에 일부 응해 브릿지론(큰 자금이 들어오기 전 단기 대출)을 시행하겠다고 홈플러스에 통보한 것으로 확인됐다. 메리츠금융은 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 최대 채권자다. 다만 메리츠금융은 브릿지론 시행 조건으로 홈플러스의 대주주인 MBK파트너스의 연대보증 등을 요구했으나, 홈플러스가 이를 거부하면서 논의가 진전되지 않고 있다.

홈플러스는 17일 입장문에서 “메리츠금융이 주요 자산 대부분을 담보신탁으로 확보하고 있어 자체적으로 운영자금을 조달할 방법이 전무하다”며 “메리츠금융의 긴급 지원 없이는 영업 유지가 어려운 상황”이라고 밝혔다. 홈플러스는 “유통기업은 영업이 중단되면 정상화가 거의 불가능하다”며 “나머지 67개 매장마저 영업이 중단되면 더 이상 회생 절차를 지속하기 어려울 것”이라고 했다. 홈플러스는 “회생 절차가 종료되면 곧바로 청산 절차로 전환될 가능성이 크다”며 “메리츠금융이 사회적 책임을 고려해 포용적 금융기관으로서 전향적인 결정을 해줄 것을 간곡히 요청한다”고 밝혔다.

앞서 홈플러스는 지난 10일부터 전체 104개 대형마트 매장 중 37개 매장 영업을 잠정 중단하고, 67개 매장만 운영 중이다. 홈플러스는 지난달 직원 급여를 지급하지 못했고, 이번달 지급도 어려운 상황으로 전해졌다. 홈플러스는 그간 메리츠 측에 약 두 달 후로 예정된 홈플러스 익스프레스 매각 잔금(1206억원) 입금 전까지 필요한 운영자금 목적의 브릿지론과 회생 완료 때까지 필요한 DIP 대출을 공개적으로 요청해왔다.

홈플러스에 따르면 메리츠금융은 홈플러스의 대출금 약 1조2000억원의 3배 이상인 4조원 상당의 홈플러스 68개 매장을 담보로 갖고 있다. 메리츠금융 입장에선 당장 청산이 진행돼도 대출금을 전액 회수할 가능성이 높아 홈플러스에 추가 대출을 할 유인이 크지 않은 상황이다.

메리츠금융은 이날 경향신문에 “메리츠는 홈플러스 회생 절차 진행을 위해 브릿지론을 시행하기로 홈플러스 측에 통보한 바 있다”며 “다만 배임 등 추가적인 법적 분쟁 발생 소지를 최소하하기 위해 MBK의 보증이 필요하다고 제안했으나 거부당했다”고 밝혔다. 메리츠금융은 “브릿지론에서 위기에 있는 기업에 대한 담보 또는 보증은 필수적”이라며 “이 판단을 홈플러스가 내릴 수 없다고 한다면 MBK는 홈플러스 회생 의지가 없다고 볼 수밖에 없다”고 했다. 메리츠금융이 제시한 대출 규모는 1000억원 수준으로, MBK의 연대보증 외에 ‘익스프레스 매각 대금 수취시 즉시 상환’ 조건도 달린 것으로 전해졌다.