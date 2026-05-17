박지원 “우리가 얼마나 뼈대 있는 가문인지 보여주자”…김관영 겨냥

6·3 지방선거를 17일 앞두고 더불어민주당 지도부가 전북을 찾아 ‘민주당 원팀’을 다시 한번 강조했다. 전북지사 경선에서 탈락해 단식 투쟁을 벌였던 안호영 의원도 참석해 “민주당이 하나 될 것”이라고 말했다. 공천 탈락에 반발해 무소속 출마를 결정한 김관영 지사 등에 대해선 “민주당을 껍데기로 생각한다”는 주장이 나왔다.

정청래 민주당 대표는 17일 오후 전북 전주대 JJ아트홀에서 열린 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석했다. 현장에는 한병도 원내대표, 조승래 사무총장 등 당 지도부와 이원택 전북지사 후보, 김의겸 전북 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 후보, 박지원 전북 군산·김제부안을 국회의원 보궐선거 후보 등이 모두 자리했다.

정 대표는 “당·정·청이 한 몸 한뜻이 되어 똘똘 뭉쳐 뛸 때 대한민국이 발전하고 국민이 발전한다”며 “당·정·청도 민주당, 전북특별도지사도 민주당, 전주시장·광역의원·기초의원 모두 민주당일 때 톱니바퀴처럼 잘 돌아간다”고 말했다. 정 대표는 “정동영, 김윤덕, 안규백, 조현 모두 이재명 정부의 장관들이고 전북 출신”이라며 “어떤 정부가 동시에 전북 출신 장관을 중용한 적이 있던가. 이재명 정부는 전북을 사랑한다”고 말했다.

현장에는 안호영 의원도 참석해 ‘하나 된 민주당’을 강조했다. 안 의원은 이원택 의원의 식사비 대납 의혹이 불거진 이후 당 윤리감찰단이 ‘혐의없음’ 결론을 내리고 이 의원이 후보로 확정되자 재조사를 촉구하며 단식 농성을 벌인 바 있다.

안 의원은 “경선 과정에 대해 도민들이 여전히 아쉬움과 비판 목소리를 갖고 있다. 당에서도 성찰하면서 더 많은 도민에게 사랑받는 민주당이 됐으면 좋겠다”면서 “민주당이 하나 되어 대도약 하는 길을 갈 수 있도록 저도 하나 되겠다”고 말했다. 정 대표는 “안 의원께서 민주당의 승리를 위해 열심히 뛰어주실 거라 확신한다”며 “당대표로서 당의 이름으로 특별한 보상을 강구하도록 노력하겠다”고 말했다.

이날 민주당 지도부가 참석한 전북 지역 행사에선 무소속으로 전북지사에 출마한 김관영 후보에 대한 맹공이 이어졌다. 박지원 후보는 전북 김제에서 열린 선거사무소 개소식에서 “공천이 잘되고 잘못되고는 정치인 개인의 욕망에 대한 문제”라며 “모든 이슈를 다 도지사 선거가 빨아들이는 걸 보며 속상하고 한편으론 창피하다”고 말했다. 박 후보는 “민주당을 자기 편하게 공천받아 국회의원 하는 껍데기로 생각하는 그분들에게 우리가 얼마나 뼈대 있는 가문인지 보여주자”고 말했다.

박 후보의 말은 식사 자리에서 현금을 제공한 의혹으로 민주당에서 제명된 김관영 지사를 겨냥한 발언으로 풀이된다. 이날 전북 일대 민주당 행사장에선 ‘정청래의 윤리감찰, 전북이 감찰한다. 정청래는 사죄하고 즉각 사퇴하라’ 등 문구가 적힌 현수막을 든 시민 20여명이 항의했다.