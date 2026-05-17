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외교부 “나무호 피격, 이란에 사실관계 입장 요구”

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본문 요약

조현 외교부 장관이 17일 아바스 아라그치 이란 외교장관과 통화하며 호르무즈 해협에서 피격 된 한국 선박 나무호 사건을 두고 "사실관계에 대한 입장을 요구했다"고 밝혔다.

외교부는 이날 오후 자료를 내고 "조 장관과 아라그치 장관이 전화 통화를 하면서 중동 정세와 한국·이란 양국 관계, 호르무즈 해협 내 우리 선박 안전과 통항 등에 대해 논의했다"면서 이같이 밝혔다.

조 장관은 이란 측에 나무호 피격을 두고 이란 정부가 자체적으로 파악한 내용 등 정보공유를 요구한 것으로 전해졌다.

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외교부 “나무호 피격, 이란에 사실관계 입장 요구”

입력 2026.05.17 18:56

  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조현 외교부 장관(오른쪽)과 아바스 아라그치 이란 외교장관. 외교부 제공

조현 외교부 장관(오른쪽)과 아바스 아라그치 이란 외교장관. 외교부 제공

조현 외교부 장관이 17일 아바스 아라그치 이란 외교장관과 통화하며 호르무즈 해협에서 피격 된 한국 선박 나무호 사건을 두고 “사실관계에 대한 입장을 요구했다”고 밝혔다.

외교부는 이날 오후 자료를 내고 “조 장관과 아라그치 장관이 전화 통화를 하면서 중동 정세와 한국·이란 양국 관계, 호르무즈 해협 내 우리 선박 안전과 통항 등에 대해 논의했다”면서 이같이 밝혔다.

조 장관은 이란 측에 나무호 피격을 두고 이란 정부가 자체적으로 파악한 내용 등 정보공유를 요구한 것으로 전해졌다. 또 나무호 피격을 두고 한국 정부의 추가 조사가 진행 중인 사실을 알렸다. 조 장관은 호르무즈 해협에 갇힌 한국 선박 26척의 안전과 자유로운 통항의 중요성을 강조했다.

아라그치 장관은 통화에서 현재 중동 정세와 관련된 이란의 입장을 한국에 설명했다. 이란 측은 호르무즈 해협 내 안전한 통항이 회복돼야 한다는 한국 정부 의견에 공감을 표하며, 호르무즈 해협 대치 상황이 조속히 종료돼야 한다는 원론적인 입장을 밝혔다.

조 장관과 아그리치 장관의 통화는 미국·이란 전쟁 발발 이후 이번이 네 번째다. 이번 통화는 한국 정부 요청으로 이뤄진 것으로 알려졌다. 통화는 15~20분가량 진행된 것으로 전해졌다. 조 장관은 지난 2일 이란 측 요청으로 이뤄진 통화에서 “한국 선박을 포함한 모든 선박의 안전한 통항이 재개될 필요가 있다”고 밝혔다.

HMM 소유 선박 나무호는 지난 4일 호르무즈 해협에서 비행체에 의해 두 차례 피격됐다. 정부는 현지에서 나무호 선체에 관한 추가 조사를 진행 중이다. 나무호를 공격한 배행체 잔해는 지난 15일 국내로 들여와 국방부 산하 국방과학연구소(ADD)에서 정밀조사하고 있다.

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