외교부 “나무호 피격, 이란에 사실관계 입장 요구”

조현 외교부 장관이 17일 아바스 아라그치 이란 외교장관과 통화하며 호르무즈 해협에서 피격 된 한국 선박 나무호 사건을 두고 “사실관계에 대한 입장을 요구했다”고 밝혔다.

외교부는 이날 오후 자료를 내고 “조 장관과 아라그치 장관이 전화 통화를 하면서 중동 정세와 한국·이란 양국 관계, 호르무즈 해협 내 우리 선박 안전과 통항 등에 대해 논의했다”면서 이같이 밝혔다.

조 장관은 이란 측에 나무호 피격을 두고 이란 정부가 자체적으로 파악한 내용 등 정보공유를 요구한 것으로 전해졌다. 또 나무호 피격을 두고 한국 정부의 추가 조사가 진행 중인 사실을 알렸다. 조 장관은 호르무즈 해협에 갇힌 한국 선박 26척의 안전과 자유로운 통항의 중요성을 강조했다.

아라그치 장관은 통화에서 현재 중동 정세와 관련된 이란의 입장을 한국에 설명했다. 이란 측은 호르무즈 해협 내 안전한 통항이 회복돼야 한다는 한국 정부 의견에 공감을 표하며, 호르무즈 해협 대치 상황이 조속히 종료돼야 한다는 원론적인 입장을 밝혔다.

조 장관과 아그리치 장관의 통화는 미국·이란 전쟁 발발 이후 이번이 네 번째다. 이번 통화는 한국 정부 요청으로 이뤄진 것으로 알려졌다. 통화는 15~20분가량 진행된 것으로 전해졌다. 조 장관은 지난 2일 이란 측 요청으로 이뤄진 통화에서 “한국 선박을 포함한 모든 선박의 안전한 통항이 재개될 필요가 있다”고 밝혔다.

HMM 소유 선박 나무호는 지난 4일 호르무즈 해협에서 비행체에 의해 두 차례 피격됐다. 정부는 현지에서 나무호 선체에 관한 추가 조사를 진행 중이다. 나무호를 공격한 배행체 잔해는 지난 15일 국내로 들여와 국방부 산하 국방과학연구소(ADD)에서 정밀조사하고 있다.