창간 80주년 경향신문

유기견·떠돌이 염소…이들과 ‘가족이 될 결심’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

18일 KBS 2TV <다큐멘터리 3일>은 동물 보호·입양 센터의 72시간을 조명한다.

이곳에는 유기 동물들이 모이지만 먹고, 뛰놀고, 씻고 사람의 손길 속에서 하루를 보낸다.

입양센터에서는 누구나 동물들을 만나 시간을 보낼 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

유기견·떠돌이 염소…이들과 ‘가족이 될 결심’

입력 2026.05.17 19:50

수정 2026.05.17 19:53

펼치기/접기
  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KBS2 ‘다큐멘터리 3일’

18일 KBS 2TV <다큐멘터리 3일>은 동물 보호·입양 센터의 72시간을 조명한다. 이곳에는 유기 동물들이 모이지만 먹고, 뛰놀고, 씻고 사람의 손길 속에서 하루를 보낸다. 센터에는 강아지와 고양이 외에 앵무새와 토끼, 자유로에서 발견된 염소까지 모여든다. 센터의 사양관리사 모은아씨는 “염소 입양 문의 전화도 많이 받았다. 추첨할 정도로 인기가 좋았다”고 말했다.

입양센터에서는 누구나 동물들을 만나 시간을 보낼 수 있다. 하지만 입양을 결심했다면 사전 영상 교육과 상담 과정을 거쳐야 한다. “한 번 아픔이 있는 애들인데, 또 가서 아픔을 겪게 하진 않거든요.” 상담실장 조성희씨의 말대로 센터는 입양 후보자와 동물이 산책 봉사 등으로 사전에 교감하도록 한다.

오래 함께한 진돗개를 떠나보낸 뒤 곧 태어날 아이와 함께할 반려견을 찾는 부부, 눈여겨보던 길고양이가 다치자 치료시키고 새 인연으로 맞이할 결심을 하는 춘미씨를 만난다. 센터를 찾는 이유는 다르지만, 한 생명을 가족으로 맞이한다는 마음의 무게는 모두 같다. 오후 8시30분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글