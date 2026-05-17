창간 80주년 경향신문

희망의 이름, 상록수는 왜 절망이 됐나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

희망의 이름, 상록수는 왜 절망이 됐나

입력 2026.05.17 20:02

수정 2026.05.17 20:03

펼치기/접기

지금은 삼성전자 노사의 성과급이 사회적 논란거리지만 성과급 논란의 원조는 은행권이다. 은행의 ‘성과급 잔치’는 2000년대 중후반부터 거론됐다. 근래엔 부동산 호황기에 따라 주택담보대출 급증으로 손쉽게 ‘이자’ 받아가며 돈을 번다는 비판이 컸다. 최근 은행권에선 실적 발표 이후 ‘사상 최대 이익’이라는 보도를 부담스러워하기도 했다.

경향신문이 지난 12일 보도한 ‘상록수제일차유동화전문유한회사’의 장기 연체 채권 문제는 금융권이 손쉽게 돈을 벌었던 ‘파이프라인’ 중 하나였다.

상록수제일차유동화전문유한회사, 복잡한 이 단어에서 중요한 건 ‘유동화’라는 개념이다. 현금화하기 어려운 자산을 현금화할 수 있는 형태로 바꾸는 걸 말한다. 상록수라는 특수목적법인은 은행과 카드사가 갖고 있던 오래 연체된 채권을 한 곳에 모으고 이를 할인된 가격으로 사들였다. 당시 은행과 카드사들은 연체 채권을 2003년 상록수에 넘길 때 장부상 손실 처리했을 것이다.

한시적 목적으로 운영된 ‘유한회사’는 20년 넘게 이어졌다. 은행과 카드사, 대부업체로 구성된 상록수는 ‘유동화된 채권’을 들고 빚 독촉을 계속했다.

성과급 논란 원조는 은행권
복잡한 체계 뒤에 숨은 탐욕
금융당국은 감시 역할 소홀
회복과 재기 돕는 것이 금융

받지 못할 돈은 의외로 조금씩 돌아왔다. 상록수의 5년간 후순위채 상환금액은 800억원에 육박했다. ‘죽었다고 생각한’ 채권이 현금 800억원으로 ‘살아 돌아온 것’이다. 배당금도 나왔다. 5년간 이들 9개 주주사들은 420억원을 받아갔다. 대형 금융사 입장에서 큰돈은 아니었겠지만 일종의 ‘쌈짓돈’으로 여겼을 것이다. 취재 기자는 “그들에게 배당금은 보너스였을 것”이라고 표현했다.

정부가 지난해 5000만원 이하 7년 이상 장기 연체 채권을 새도약기금으로 묶어 채무 조정을 하겠다고 했는데도 상록수는 제외된 이유가 여기에 있다. 상록수는 민간 배드뱅크라는 이름으로 금융당국의 감시에서 벗어나 있었다. 스스로 손쉽게 돈을 벌어다주는 파이프라인을 잘라낼 필요가 없었다. 정관상 9곳의 주주가 모두 찬성해야 하는 복잡한 구조도 은행과 카드사들이 숨기 좋은 환경이었다. 경향신문이 만난 연체자들은 ‘상록수 빚’이 죽은 후에야 없어질 것이라는 자조적 목소리를 들려줬다. 희망의 단어 상록수가 절망으로 변한 순간이다.

상록수를 보면서 놀라운 건 ‘관치금융’이 강한 한국 금융권에서 어떻게 명맥을 이어왔을까 하는 점이다. 답은 복잡성에 있다. 연체 채권은 몇단계를 거쳐 유동화해서 넘기다보니 단일 금융사에선 드러나지 않는 숫자였다. 상록수 자체가 상장사도 아니었다. 상록수의 한 주주는 새도약기금으로 넘길 의사가 있었지만 다른 곳들은 미적댔다. 경향신문 보도와 대통령의 말 한마디가 없었다면 상록수 채권 추심은 끝없이 이어졌을 것이다.

탐욕은 노골적 형태로 찾아오지 않는다. 복잡한 시스템 속에서 무감각하고 무심하게 그 모습을 드러낼 뿐이다.

금융당국의 역할이 중요하다. 금융의 복잡성은 소비자를 보호하기 위한 장치가 아니라 책임을 숨기는 장막이 되기 쉽기 때문이다. 금융위원회와 금융감독원은 포용금융을 강조해왔지만 상록수의 추심 문제를 해결하지 못했다. 금융사들이 단박에 ‘채권 매각’이라는 백기를 들었던 것을 고려하면 그간 금융당국에 적극적 의지가 있었다고 볼 수 없다. 몇차례 유동화를 거치며 어느 특수목적법인에 얼마의 장기 연체 채권이 남아 있는지 이제라도 금융당국은 끝까지 파헤쳐야 한다.

‘상록수제일차유동화전문유한회사’라는 복합명사의 첫 단어 ‘상록수’는 심훈의 소설 <상록수>에서 따왔을 것으로 생각된다. ‘회복’ ‘희망’이라는 상징성을 의도했을 가능성이 크다. <상록수> 주인공 동혁은 영신의 죽음에도 농촌 계몽 운동을 이어가겠다는 의지를 다지며 이렇게 끝맺는다. “상록수 그늘을 향하여 뚜벅뚜벅 걸었다.”

금융은 원래 돈을 빌려주며 새로운 미래를 여는 산업이다. 20년 묵은빚을 끝까지 좇아 돈을 버는 행태는 금융의 역할이 아니다. 누군가가 다시 일어나 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있게 돕는 것, 그것이 금융의 본질이다.

임지선 경제부장

임지선 경제부장

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글