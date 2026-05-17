지역의사제도 ‘수능’이 당락 좌우하나

수시 선발 98%가 최저 기준 적용 전문가 “반수·재수생 유리할 것”

2028학년도 지역의사제 수시모집 인원 대부분이 대학수학능력시험(수능) 최저 등급 기준을 적용받는 것으로 나타났다. 내신과 수능을 함께 준비해야 하는 만큼, 이미 내신을 완성한 반수생이나 재수생이 재학생보다 유리할 수 있다는 전망이 나온다.



17일 종로학원이 대학별 2028학년도 전형계획안을 분석한 결과를 보면 전국 31개 의대가 지역의사제 수시 선발 인원 571명 가운데 557명(97.5%)에 수능 최저 학력 기준을 적용하는 것으로 나타났다. 성균관대(4명), 건양대(8명), 제주대(2명) 등 총 14명(2.5%)에게만 수능 최저 학력 기준이 적용되지 않는다.



수능 최저 학력 기준은 대학이 지원자에게 요구하는 최소한의 수능 등급이다. 내신이나 생활기록부 등의 평가 점수가 높아도 수능에서 일정 수준 이상의 성적을 거두지 못하면 수시에 지원한 대학에 갈 수 없다.



수능 최저 기준도 상당히 높은 수준인 것으로 평가된다. 가천대는 ‘3개 영역 1등급’을 요구하고 부산대는 ‘3개 영역 등급 합 4’, 경북대·한림대·울산대·단국대(천안) 등도 ‘3개 영역 등급 합 5’ 수준의 기준을 적용한다.



이에 따라 지역의사제가 사실상 ‘내신·수능 동시 대비’ 전형으로 굳어지고 있다는 분석이 나온다. 지역의사제 전체 선발 인원 610명 중 93%가 넘는 571명을 수시모집에서 선발하는 만큼 내신 영향력이 큰 상황에서 수능 준비 부담까지 더해졌다는 것이다.



입시 전문가들은 반수생·재수생이 이른바 ‘현역’ 재학생보다 지역의사제에서 유리할 수 있다고 전망한다. 고교 시절 내신 상위권을 확보한 학생이 다시 의대에 도전할 경우 내신 준비 부담 없이 수능 공부에 전념할 수 있기 때문이다.



임성호 종로학원 대표는 “고교 때 최상위 수준의 내신을 따놓은 학생 가운데 이공계 대학에 입학한 학생들이 반수를 통해 의대 입시에 도전할 가능성이 크다”면서 “지역의사제 합격생 상당수는 반수생 등 이른바 ‘n수생’일 것”이라고 전망했다.

