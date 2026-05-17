‘라임펀드’ 투자했다 손실…대법 “우리은행, 고의로 속인 것 아냐”

‘위험 자산 간접투자 설명 미흡’ 은행 직원 손배 책임 판단은 그대로

라임자산운용 펀드를 판매한 은행이 상품 설명을 부족하게 했더라도 투자자를 일부러 속인 것으로 단정할 수는 없다고 대법원이 판단했다.



대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 과거 라임펀드에 투자했던 A씨가 우리은행과 직원 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구 등 소송에서 원고 일부 승소로 본원심 판결 가운데 우리은행 패소 부분을 깨고 사건을 돌려보냈다고 17일 밝혔다.



A씨는 B씨 권유로 2019년 3월 우리은행이 위탁 판매한 라임펀드 상품에 5억6000만원을 투자했다. 해당 펀드는 투자금의 40%를 교보증권채 펀드에, 나머지 60%를 이보다 더 위험성이 높은 사모사채 등에 분산 투자하는 상품이었다.



같은 해 10월 이른바 ‘라임 사태’가 발생해 A씨는 교보증권채 투자금에서 발생한 자금만 돌려받았다. 이에 A씨는 계약을 취소하고 투자 원금 전액을 돌려달라며 우리은행과 B씨를 상대로 소송을 냈다.



1심 법원은 해당 상품이 본래 원금 손실 위험이 있었다는 점 등을 고려하면 “기망 행위나 착오에 근거해 계약을 맺었다고 인정하기 부족하다”고 판단했다. 다만 B씨가 설명할 의무를 게을리했다는 점은 인정해 우리은행과 B씨가 공동으로 1억1000여만원을 배상하라고 판단했다.



반면 2심은 “은행 측이 ‘고지 의무’를 다하지 않은 건 부작위에 의한 기망 행위”라며 은행이 미상환 투자 원금 2억7784만원과 지연 손해금도 반환해야 한다고 봤다. B씨가 투자자 보호 의무를 위반한 책임도 인정했다.



대법원은 원심 판결 중 직원 B씨의 손해배상 책임에 대한 판단은 그대로 확정했다. 그러나 B씨와 은행이 A씨를 속였다고 보기는 어렵다고 판단했다. 대법원은 “B씨는 일부 투자금이 위험 자산에 간접투자된다는 점을 제대로 설명하지 않은 것으로 보일 뿐이고, B씨가 A씨를 굳이 속이면서까지 가입하도록 할 유인을 찾아볼 수 없다”고 밝혔다.

