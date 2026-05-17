‘쓰레기 지방행’ 막으려는 법 반대한 정부

임호선·송재봉 의원, 발생지 처리 원칙 담은 ‘폐기물법 개정안’ 발의 기후부 “실익 없어”…반입협력금 부담 내용엔 “환경영향 조사 먼저”

수도권 생활쓰레기를 지방으로 보내 처리하는 이른바 ‘원정 소각’을 제한하려는 국회 입법에 정부가 반대 의견을 냈다. 수도권 ‘쓰레기 대란’을 우려한 결정인데, 주무 부처가 대책 마련은 미뤄둔 채 입법 논의에 제동만 건다는 지적이 나온다.



17일 취재를 종합하면 기후에너지환경부는 최근 임호선·송재봉 더불어민주당 의원이 잇따라 대표 발의한 폐기물관리법 일부 개정법률안(폐기물법 개정안)에 대해 반대 의견을 냈다.



두 개정안의 골자는 현재 공공 폐기물처리시설에만 부과하는 반입협력금을 민간 시설로까지 확대 적용하는 것이다. 반입협력금은 쓰레기를 내보내는 지방자치단체가 이를 받아 처리하는 지자체에 내는 일종의 지원금이다. 쓰레기 발생지에서 쓰레기를 처리하는 ‘발생지 처리 원칙’을 강제하기 위해 도입됐다.



다만 현행법상 반입협력금은 ‘공공’ 폐기물처리시설로 반입되는 쓰레기에만 부과된다. 이 때문에 서울시 등 수도권 지자체들은 충청권 등 다른 지역 민간 폐기물처리시설과 위탁계약을 체결해 쓰레기를 처리한다.



폐기물법 개정안에 대한 국회 검토보고서에 따르면 기후부는 타 지역 민간 처리시설에 쓰레기를 맡길 때 해당 지자체와 사전 협의하도록 한 조항에 대해 “현행 규정으로도 발생지 처리 원칙이 적용돼 개정 실익이 크지 않다”고 했다. 특히 민간 처리시설 이용 시에도 반입협력금을 부과하는 내용에 대해서는 “법 개정보다 하위 법령 개정으로 추진하는 것이 적절하다”며 반대했다.



민간 처리시설이 행정구역 경계에 있는 경우 인접 지자체까지 반입협력금을 사용할 수 있도록 한 조항에 대해서도 기후부는 “환경영향 조사 등이 먼저 이뤄져야 한다”며 민간 업체의 자발적인 지원이 바람직하다는 의견을 냈다. 반입협력금을 최대 5배까지 부과할 수 있도록 한 내용에는 지자체 재정 부담과 종량제 봉투 가격 인상 가능성을 이유로 반대했다.



기후부 관계자는 “지자체 재정 여건이 좋지 않은 상황에서 민간 반입협력금을 의무화할 경우 지자체의 부담이 커질 수 있다”고 말했다.



공공 시설이 처리하는 생활쓰레기는 2021년 1095만t에서 2023년 1040만t으로 줄었다. 반면 같은 기간 민간 위탁 처리는 576만t에서 623만t으로 늘었다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “민간 처리 경로가 있어야 쓰레기 처리에 대한 위험부담을 줄일 수 있기 때문에 정부가 법 개정에 부담을 느끼는 것”이라며 “정부가 별다른 대안 없이 반대만 하고 있는데, 갈등 조정자로서 역할을 방기하고 있다”고 지적했다.

