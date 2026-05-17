부석사 ‘고려의 미소’ 700년 만에 ‘활짝’

일본에 반출된 금동관음보살좌상 3D 데이터 복원본 봉안식 열려

700년 세월을 건너온 고려의 미소가 복원본으로 고국에 돌아왔다.



충남도는 17일 서산 부석사에서 ‘부석사 금동관음보살좌상’ 복원 불상 봉안식을 열고 원본과 동일한 성분과 기법으로 제작한 복원 불상을 공개했다.



봉안된 복원 불상은 충남역사문화연구원이 일본 쓰시마 사찰 간논지(觀音寺)의 공식 복제 허가와 일본 기업이 제공한 3차원(3D) 스캔 데이터를 바탕으로 제작했다. 부석사 금동관음보살좌상은 고려 후기인 충숙왕 17년 서주 부석사(현 서산 부석사) 불자들이 조성한 관음보살상이다. 절제된 미소와 자비로운 시선, 화려하면서도 단아한 조형미를 갖춘 고려 후기 불상의 전형으로 평가받는다.



원래 서산 부석사 소장품이었지만 고려 말 왜구 약탈 과정에서 일본으로 반출된 것으로 추정된다. 일본에 있던 불상은 2012년 10월 국내 절도단에 의해 우리나라에 밀반입됐고, 그해 경찰이 절도단을 검거하면서 압수돼 국립문화유산연구원에서 보관해왔다.



이후 10년에 걸친 법적 공방 끝에 대법원은 불상을 일본으로 반환하라고 판결했다. 비록 원래 우리 것이라도 취득시효가 완성된 이상 일본 간논지에 소유권이 있다고 봐야 한다는 것이었다. 결국 일본으로 넘어간 금동관음보살좌상은 현재 쓰시마박물관에 소장돼 있다.



충남역사문화연구원은 간논지로부터 공식 복제 허가를 받고 일본 오사카의 쿠모노스코퍼레이션에서 3D 스캔 데이터를 무상 제공받아 수백 년 세월이 담긴 세부 조각과 표면 질감의 미세한 굴곡까지 복원했다.



특히 원본과 동일한 재질 구현을 위해 합금비 분석 결과를 토대로 주조 합금비 설정 자문 회의 등을 거쳐 배합비를 정했다. 또 3D 데이터를 바탕으로 전통 밀랍 주조법에 따른 거푸집(형틀)을 제작하고 전문 조각 장인의 수작업을 더해 완성도를 높였다. 불상 본체는 전통 청동 주조 장인이 제작했으며 전통 도금 방식인 개금 기법을 적용해 청동 표면에 옻칠한 뒤 순금박을 입혀 복원 작업을 마무리했다.

