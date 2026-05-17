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본문 요약

부산이 본격적인 해수욕장 개장 시즌을 앞두고 있는 가운데 사하구 다대포 해수욕장이 '해운대·광안리·송도' 3강 구도를 위협하는 떠오르는 해수욕장으로 주목받고 있다.

지난해 전체 방문객 수를 집계한 결과 다대포 해수욕장이 3위인 송도 해수욕장에 근접한 것으로 조사된 것이다.

17일 부산시 등에 따르면 지난해 부산 지역 해수욕장 방문객 수는 2197만9000명으로 전년보다 11.4% 늘었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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해운대·광안리 다음은…다대포?

입력 2026.05.17 20:18

수정 2026.05.17 20:20

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

작년 방문객 늘어 송도 맹추격

부산 바다 3강 구도 바뀔지 관심

부산이 본격적인 해수욕장 개장 시즌을 앞두고 있는 가운데 사하구 다대포 해수욕장이 ‘해운대·광안리·송도’ 3강 구도를 위협하는 떠오르는 해수욕장으로 주목받고 있다.

지난해 전체 방문객 수를 집계한 결과 다대포 해수욕장이 3위인 송도 해수욕장에 근접한 것으로 조사된 것이다.

17일 부산시 등에 따르면 지난해 부산 지역 해수욕장 방문객 수는 2197만9000명으로 전년보다 11.4% 늘었다. 단연 1등은 해운대 해수욕장으로, 지난해 999만5000명이 찾았다. 2위인 광안리 해수욕장은 457만여명이 방문한 것으로 조사됐다. 이 중 눈길을 끄는 곳은 다대포 해수욕장이다. 지난해 258만명(동·서측 합계)이 몰렸다. 3위인 송도 해수욕장(302만명)과 불과 50만명 차이다.

다대포 해수욕장은 동측 해수욕장을 폐쇄한 지 30여년 만인 지난해 재개장했다. 모래 유실로 폐쇄하고, 선착장으로 사용하다 지난해 정박한 배를 모두 치우고 새로 백사장을 조성했다. 그 결과 동측에만 지난해 52만6000명이 몰렸다. 서측 해수욕장만 있던 2024년(115만명)보다 약 125% 늘어났다.

사하구 관계자는 “다대포는 도시철도가 바로 연결되고, 동측 해수욕장 백사장 폭이 좁아 바다 접근성이 좋은 게 장점”이라며 “선셋 영화제와 바다 축제 등을 해수욕장 개장 기간에 집중적으로 열어, 휴가철 방문객 수를 극대화하고 있다”고 말했다.

한편 올해 부산 지역 해수욕장 대부분은 7월1일부터 8월31일까지 운영된다. 해운대 해수욕장 방문객이 1000만명을 넘을지도 관전 포인트다.

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