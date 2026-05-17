아직 모든 우울증을 완벽하게 치료할 수 있는 단일한 방법은 존재하지 않는다. 인지 행동 치료나 약물 치료 같은 전통적인 방식부터, 최근 주목받는 ‘경두개 자기자극(TMS)’이나 ‘경두개 뇌직류자극(tDCS)’ 같은 뇌에 직접 자극을 주는 기법까지 다양한 치료법이 환자들에게 제공되고 있다. 하지만 뇌 자극 치료가 구체적으로 어떤 과학적 원리를 통해 우울증을 개선하는지는 여전히 미지의 영역으로 남아 있다. 치료 효과를 보는 환자들이 분명히 존재하기에 임상에서 계속 활용되고 있을 뿐, 뇌과학적으로 메커니즘이 명확히 증명된 것은 아니어서다.



만약 이 원리를 정확히 이해할 수 있다면 환자별 맞춤형 치료나 더 나은 자극 기법을 개발하는 발판이 마련될 것이기 때문에 이는 뇌과학 분야의 중대한 질문으로 꼽혀왔다. 그동안 치료 원리를 규명하는 데 가장 큰 장애물 중 하나는 실험용 동물 모델에 이 기술을 정밀하게 적용하기 어렵다는 점이었다. 경두개 자기자극을 예로 들면, 사람의 우울증 치료에 사용하는 자기장은 뇌의 특정 영역을 타격하도록 설계돼 있다. 하지만 사람보다 훨씬 작은 생쥐 뇌에 이 기술을 그대로 적용하면 자기장이 생쥐의 온몸에 영향을 준다. 특정 뇌 영역만을 정교하게 자극해 우울 증상을 제어할 수 있는 기술적 수단이 부족했기에 연구의 진전이 더뎠던 것이다.



최근 미국 캘리포니아대 로스앤젤레스캠퍼스(UCLA)의 스콧 윌케 교수 연구진은 생쥐의 두뇌 일부만을 정밀하게 자극할 수 있는 특수 코일을 개발해 이 난관을 극복했다. 연구진이 이 기법으로 생쥐의 전전두엽 영역을 자극하자 과도한 스트레스로 우울 증상을 겪던 생쥐의 상태가 치료되는 효과가 나타났다.



연구진은 여기서 더 나아가 전두엽의 어떤 세포가 이 변화를 주도하는지 추적했다. 대뇌 피질의 한 구역인 전전두엽은 내부에서 신호를 조절하는 ‘전뇌 내 신경세포’와 다른 지역으로 신호를 보내는 ‘피라미드로 신경세포’ 등으로 구성된다. 실험 결과, 우울한 생쥐에게 자기자극을 주었을 때 전뇌 내 신경세포의 활성은 지속적으로 강화된 반면, 피라미드로 신경세포는 별다른 반응을 보이지 않았다.



연구진은 전뇌 내 신경세포가 자기자극에 의한 치료 효과를 매개하는 핵심 요소인지 확인하기 위해 인위적으로 해당 세포를 억제해 봤다. 그 결과, 전뇌 내 신경세포가 활성화되지 못하도록 설정한 경우에는 자기자극을 주더라도 우울 증상이 치료되지 않았다. 이는 전뇌 내 신경세포가 뇌 자극을 통한 우울증 치료에 반드시 필요함을 보여주는 결정적인 결과다.



또한 연구진은 뇌세포 사이의 연결 고리인 시냅스의 변화에도 주목했다. 우울한 생쥐의 전뇌 내 신경세포에서는 시냅스 수가 줄어드는데, 전전두엽에 자기자극을 주자 이 수가 회복됐으며, 그 효과는 일주일가량 지속됐다. 이는 사람에게서 관찰되는 자기자극의 효과 지속 기간과도 매우 유사한 양상이다.



연구진은 시스템 뇌과학의 눈으로 그간 베일에 싸여 있던 뇌 자극의 우울증 치료 효과를 성공적으로 설명해 낸 것이다. 이 분야는 비교적 새로운 학문 영역이어서 아직 사람의 질병 치료에 직접적인 혜택을 준 사례는 드물다. 하지만 이번 연구에서 제시된 동물용 자기자극 기술은 현재 축적된 학문적 성과를 실제 환자의 임상 현장으로 옮겨오는 데 중요한 가교 역할을 할 것으로 보인다. 첨단 뇌과학의 발견이 향후 우울증 환자를 위한 정밀 맞춤형 치료법 개발로 이어질 수 있을지 주목된다. 최한경