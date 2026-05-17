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본문 요약

국내 주요 전선업체들이 올해 1분기 일제히 호실적을 올렸다.

대한전선도 미국에서 수주한 320㎸급을 비롯해 525㎸급 HVDC 땅속·해저케이블이 주력 상품이다.

가온전선은 지난해 미국에 1000억원 이상의 데이터센터와 태양광 전력망용 케이블을 수출했고, 올해 2000억원 규모로 확대할 계획이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI발 전력망 신규 건설·교체 특수…‘전선’ 전성시대 활짝

입력 2026.05.17 20:42

수정 2026.05.17 20:43

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  • 손우성 기자

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국내 주요 업체 1분기 ‘호실적’

AI발 전력망 신규 건설·교체 특수…‘전선’ 전성시대 활짝

LS·대한전선 등 역대 최대 영업익
미국·유럽 노후 인프라 교체 수혜
치솟는 글로벌 구리 가격도 한몫

국내 주요 전선업체들이 올해 1분기 일제히 호실적을 올렸다. 전 세계를 휩쓸고 있는 인공지능(AI) 데이터센터 건설 바람과 미국·유럽의 노후 전력망 교체 특수를 탄 결과다. 고부가가치 제품 개발과 생산에 집중한 전략도 통했다.

17일 업계에 따르면, LS전선은 올 1분기에 매출 2조437억원, 영업이익 971억원을 기록했다. 지난해 1분기와 비교해 매출은 5.1%, 영업이익은 16.9% 상승했다. 대한전선도 올해 1분기 매출 1조834억원, 영업이익 604억원을 달성했다. 매출과 영업이익 모두 분기 최고치다.

LS전선 자회사인 가온전선도 비슷한 흐름을 보였다. 가온전선의 올해 1분기 매출은 7636억원, 영업이익은 278억원을 기록했다. 이는 1분기 기준 역대 최대 실적이다. 일진전기도 매출 5061억원, 영업이익 507억원을 달성해 역시 1분기 기준 역대 최고 실적을 거뒀다.

4대 전선업체가 밝힌 호실적의 최고 비결은 미국을 중심으로 한 AI 데이터센터 급증이다. 데이터센터 가동에 필요한 막대한 전력을 감당할 수 있는 초고압 전력망 수요가 실적을 견인했다.

가디언에 따르면 국제데이터센터기구(IDCA)는 지난해 세계 대형 데이터센터 전력 사용량이 67.7GW(기가와트)로 집계됐다고 지난 13일(현지시간) 밝혔다. 2024년과 비교해 약 15% 증가한 수치다.

특히 대규모 AI 데이터센터 건설이 진행되는 미국은 전선업체엔 ‘기회의 땅’이다. 미국 에너지부(DOE)의 로런스 버클리 국립연구소는 최근 보고서에서 2028년 미 데이터센터의 연간 전력 소모량은 최대 132GW에 달할 것이라고 분석했다. 미국 전체 전력 소비량의 12% 수준이다.

국제에너지기구(IEA)는 AI 전력 수요 대응을 위해 2040년까지 전 세계 8000만㎞ 이상의 전력망 보수와 신규 설치가 필요하다고 진단했다. 국내 업체는 이 흐름에 맞춰 초고압직류송전(HVDC) 케이블과 해저케이블 등 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울여왔다.

LS전선은 525㎸급 HVDC 해저케이블 등 대용량 송전 제품군을 중심으로 경쟁력을 확보하고 있다. 대한전선도 미국에서 수주한 320㎸급을 비롯해 525㎸급 HVDC 땅속·해저케이블이 주력 상품이다. 가온전선은 지난해 미국에 1000억원 이상의 데이터센터와 태양광 전력망용 케이블을 수출했고, 올해 2000억원 규모로 확대할 계획이라고 밝혔다.

게다가 미국과 유럽의 노후 전력망 교체 사업도 호재다. 미 에너지부는 미국 전역 송전선의 70%가 설치한 지 25년이 넘었다고 밝혔다. 유럽연합(EU)도 배전망의 40%가 40년 이상 된 상태다. 대한전선 관계자는 “노후 전력망 교체 수요와 신규 인프라 구축사업을 동시에 공략하고 있어 추가 수주를 기대하고 있다”고 말했다.

천정부지로 치솟은 구리 가격도 호실적 요인이다. 구리는 전선 제조원가의 90%를 차지한다. 보통 원자재 가격이 오르면 제조업체엔 부담이지만, 전선 납품계약은 대부분 원자재 가격 변동분을 제품가에 반영하는 형태로 이뤄진다. 런던금속거래소(LME)에 따르면 구리 가격은 지난 13일 t당 1만4000달러(약 2100만원)를 기록했다.

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