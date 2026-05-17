이란 전쟁 ‘출구’ 못 찾은 미·중…중동 정세 ‘원점’

이란, 호르무즈 ‘새 체계’ 예고…트럼프 “나쁜 시간 직면할 것” 또 경고

미·중 정상회담이 미·이란 전쟁의 출구를 찾지 못한 채 끝나며 중동 정세는 다시 원점으로 돌아간 모습이다. 이란은 호르무즈 해협 통제에 관한 새 체계를 예고하고 나섰고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 평화 협상이 조속히 타결되지 않을 경우 이란이 “아주 힘든 시간”에 직면할 것이라고 경고했다.



미·중의 공식 발표 및 외신 보도를 종합하면, 양국은 호르무즈 해협 개방 필요성에 대한 원론적 공감대 외에는 별다른 합의에 이르지 못했다.



트럼프 대통령은 지난 15일(현지시간) 방중 일정 후 귀국하는 전용기에서 기자들과 만나 “이란이 호르무즈 해협을 개방해야 한다는 데 중국이 동의했다”고 말했다. 그러면서 중국이 해협과 관련해 이란에 압력을 가하겠다는 약속을 했냐는 질문엔 “나는 어떤 호의도 요구하지 않는다. 호의를 요구하면 보답으로 호의를 베풀어야 하기 때문”이라고 답했다. 이어 “이란 원유를 사는 중국 기업에 대한 제재 해제를 검토 중”이라며 유화 제스처를 보이기도 했다.



반면 중국은 이란에 관한 논의 내용을 공개적으로 언급하지 않고 있다. 중국 외교부가 이번 전쟁을 두고 “애초 일어나지 말았어야 할 분쟁이며 계속될 이유가 없다”면서 “조기 해결책을 찾는 것이 미국과 이란은 물론 지역 국가와 전 세계에 이익이 된다”는 내용의 입장문을 낸 정도다. 대이란 제재 등 적극적 개입에 대한 언급은 없었다.



오히려 중국이 미국의 요구를 사실상 거부했다고 볼 신호가 포착됐다. 푸충 주유엔 중국대사가 15일 유엔 전문 온라인 매체 패스블루와 한 인터뷰에서 미국이 추진하는 호르무즈 해협 관련 유엔 안보리 결의에 대해 “내용이 적절하다고 생각하지 않으며 시기 또한 적절하지 않다고 본다”고 말한 것이다.



이런 가운데 이란은 호르무즈 해협에 관한 새로운 통제 체계를 조만간 공개하겠다고 했다. 통행료 등을 받아 해협에 대한 자신들의 권리를 찾겠다는 취지다.



에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보외교정책위원장은 16일 “국가 주권 수호와 국제 무역 안보 확보의 틀 안에서 호르무즈 해협 선박 통행을 관리하기 위한 전문 메커니즘을 마련했으며 곧 공개할 것”이라고 했다고 이란 국영 IRIB 방송이 전했다. “상업용 선박과 이란에 협력하는 국가”로 새 체계 적용 대상을 한정했다. 아바스 아라그치 외교장관도 “미국인들은 이란에 대한 전쟁으로 치솟는 비용을 떠안도록 강요받고 있다”며 “유가 급등과 주식시장의 거품은 차치하고라도, 미국의 부채가 급증하고 주택담보대출 금리가 급등하기 시작하면 진정한 고통이 시작될 것”이라고 했다.



트럼프 대통령은 이란과 벌이는 평화 협상이 곧 타결되지 않으면 이란이 “매우 나쁜 시간”에 직면할 것이라고 경고했다. 미국과 이스라엘이 이르면 이번주 이란에 대한 군사작전을 재개할 준비 태세를 갖추고 있다는 뉴욕타임스 보도도 나왔다.

