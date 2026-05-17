양보 없는 성과급 줄다리기…절충안 나올까

산정기준·상한선·제도화 ‘평행선’ 쟁의행위 금지 가처분 결과도 변수 전문가 “국민 눈높이 맞게 합의를”

삼성전자 노사가 주말 새 다시 대화의 물꼬를 텄지만 여전히 성과급 재원 배분 문제 등을 놓고 입장차가 크다. 18일 재개하는 사후조정 협상에서는 ‘영업이익 n%’ 성과급의 제도화를 요구하는 노동조합 측과 이에는 난색을 표하는 회사 측 사이 줄다리기가 예상된다.



18일 협상에선 노측 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장과 사측의 여명구 DS부문 피플팀장(부사장)이 마주 앉는다. 주요 쟁점은 성과급 재원 산정 기준과 성과급 상한제 폐지·제도화 여부다.



우선 초과이익성과급(OPI) 산정 기준부터 입장이 엇갈린다. 노조는 성과급 지급 기준을 현행 경제적부가가치(EVA)가 아닌 ‘영업이익 15%’로 고정해야 한다고 주장하고 있다. EVA는 세후 영업이익에서 자본비용 등을 뺀 값이다. 자본비용은 외부로 공개되지 않아, 직원은 산정 기준을 알기 어렵다고 불만을 표한다.



사측은 영업이익을 기준으로 한 성과급 산정은 경영 유연성을 떨어뜨린다는 입장이다. 다만 ‘EVA 20%’ 또는 ‘영업이익 10%’ 중 하나를 선택하는 절충안을 제시했다.



연봉의 50%로 묶여 있는 성과급 상한선을 폐지할지도 핵심 쟁점이다. 노조는 상한을 유지할 경우 영업이익의 10~15%를 성과급 재원으로 활용하는 것이 사실상 불가능하다는 논리다. 지금과 같은 반도체 초호황기에는 상한 폐지 여부에 따라 보상 규모가 몇배 차이 날 수 있다.



사측은 현행 상한을 유지하되, 상한 없이 지급할 수 있는 ‘조건부 특별보상’을 추가로 제안했다. 사후조정 과정에서 영업이익·매출이 국내에서 1위를 할 경우 특별보상을 포함해 ‘영업이익의 12%’를 지급하는 안이 거론됐으나, 노조는 ‘타사를 기준으로 삼는 것은 부적절하다’며 거절한 것으로 알려졌다.



나아가 성과급 제도화 여부를 놓고도 입장차가 크다. 노조는 ‘영업이익의 n%’ 재원 활용과 상한 폐지를 단체협약에 명시해야 한다고 주장한다. 그러나 사측은 이를 수용하면 반도체 사이클에 따른 리스크가 커진다며 난색을 보인다. 고정비 성격인 인건비가 크게 늘어 불황기에 제대로 대응하기 어렵다는 것이다.



이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 “내년에도 성과급 문제가 반복될 가능성이 크기 때문에 사측도 ‘무조건 안 된다’고 하기보다는 제도화를 열어두고 생각할 필요가 있다”고 말했다.



사실상 마지막 협상인 만큼 양측이 한발 물러서 절충안을 낼 가능성이 있다. 노조는 ‘조건부 특별보상’을 받고, 사측은 ‘일정 부분 제도화’에 동의하는 식이다.



파업 시한 전에 나올 법원의 위법 쟁의행위 금지 가처분 결과도 변수다. 삼성전자는 앞서 반도체 안전시설 가동이 중단되지 않도록 해달라며 수원지법에 가처분 신청을 냈다.



이정희 중앙대 경제학과 교수는 “양측 모두 협상 경험이 많지 않아 평행선을 달리는 측면이 있다”며 “국가적 피로감도 커지고 있는 만큼 국민 눈높이에 맞는 선에서 합의가 이뤄지는 게 양쪽 모두에게 최선”이라고 말했다.

