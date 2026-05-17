박찬욱, 프랑스 최고 문화예술공로훈장 ‘코망되르’ 수훈

제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장인 박찬욱 감독이 프랑스 정부로부터 최고 등급 문화예술공로훈장을 받았다.

17일(현지시간) AFP통신 등에 따르면, 카트렌 페가르 프랑스 문화 장관은 이날 칸에서 박 감독에게 코망되르 훈장을 수여했다.

문화예술공로훈장은 예술과 문학 분야에서 탁월한 창작 활동을 펼치거나, 프랑스 문화의 국제적 위상을 높이는 데 기여한 인물에게 수여된다. 훈장은 슈발리에, 오피시에, 코망되르 세 등급으로 나뉘는데, 이 중 최고 등급이 코망되르다.

한국인으로는 2002년 김정옥 당시 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 지난해 소프라노 조수미가 받았다. 박 감독은 한국인으로서는 네 번째 코망되르 문화예술공로훈장 수훈자가 됐다.

박 감독은 2017년 칸 영화제 심사위원으로 참여한 데 이어 올해 한국인 최초 칸 영화제 심사위원장으로 위촉됐다. 박 감독은 2004년에는 칸 영화제에서 <올드보이>로 심사위원대상을 받았으며, 2009년 <박쥐>로 심사위원상을, 2022년 <헤어질 결심>으로 감독상을 수상했다.