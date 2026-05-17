장동혁 “5·18 기념식 간다”…보수 결집 자신감에 ‘중도’로 행보 확장

15일 오세훈 지원 이어 16일엔 전북행…‘네거티브용 광주 방문’ 비판도

장동혁 국민의힘 대표(사진)가 5·18민주화운동 기념식 참석, 오세훈 서울시장 후보 지원 등의 행보를 하고 있다. 당권파는 6·3 지방선거에서 보수세 결집이 일어나자 장 대표가 중도 표심 확보에도 나선 것이라고 평가했다. 반면 비당권파에선 거리를 뒀던 서울·부산시장 선거의 상황이 좋아지자 ‘숟가락 얹기’를 하고 있다는 비판도 나왔다.



장 대표 측 핵심 관계자는 17일 통화에서 “광주에서 열리는 5·18 기념식에 장 대표가 참석한다”며 “우리 당대표들은 역대 기념식에 빠지지 않고 참석해왔다”고 말했다. 장 대표는 전날 전주 완산구 국민의힘 전북도당에서 열린 ‘전북 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회’에 참석했다. 장 대표는 조배숙 전북도당위원장이 제안한 ‘한 달 1회 호남 방문’을 언급한 뒤 “그 약속을 지키려고 노력했다”며 “제가 진심을 다한다면, 저는 호남도 변할 수 있다고 믿는다”고 말했다.



장 대표는 지난 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에선 “정원오(더불어민주당 서울시장 후보)가 시장 되면 세금폭탄 떨어지고, 헬 서울이 열린다”며 “내 집과 내 재산 지켜주는 시장은 국민의힘 오세훈뿐”이라고 말했다. 장 대표가 오 후보 이름을 직접 거론하며 지원한 것은 기류 변화로 볼 수 있다.



당권파들은 장 대표의 최근 행보를 두고 외연 확장으로 평가했다. 한 당권파 인사는 통화에서 “정원오 후보의 5·18 거짓 해명 논란 때문에라도 (광주에) 가서 나쁠 게 없다고 본다”며 “확장성을 키우기 위한 노력”이라고 말했다. 이 인사는 장 대표의 오 후보 지원에 대해선 “좋든 싫든 보수 코어층도 표가 있고, 장 대표 지지세도 있으니 결국 (두 사람이) 함께 가는 거 아니겠느냐”고 말했다.



비당권파에선 장 대표의 오 후보 지원을 비판하는 목소리도 나왔다. 친한동훈계인 배현진 의원은 지난 15일 페이스북에 “가만 있는 게 도와주는 것”이라며 “특히 서울 선거에는 숟가락을 얹지 말라”고 적었다. 한 비당권파 인사는 통화에서 “장 대표와 거리를 뒀던 서울과 부산 시장 선거 분위기가 좋아지니 지원을 하는 것”이라고 말했다.



장 대표는 광주 방문을 하루 앞둔 이날 페이스북에 “26년 전 오늘 밤, 5·18 전야 광주의 한 가라오케 술집 사건”을 거론하며 여당 주요 정치인과 지방선거 후보에 대해 “민주당 86운동권 정치인들의 표리부동 민낯”이라고 비난했다. 그는 “이런 사람들이 민주당을 차지하고 앉아서 5·18정신을 이야기한다”며 “보수정당이었으면 진작 쫓겨났을 사람들”이라고 주장했다. 장 대표의 광주 방문이 외연 확장 행보가 아니라 5·18을 선거 네거티브용 소재로 활용하려는 의도라는 비판도 제기된다.

