한국영화로는 첫 레드카펫 밟은 전지현 “이게 칸이구나”

미국 감독 등 영화로만 왔던 칸

“지금껏 온 건 온 게 아니었구나”

11년 만에 영화 복귀작 ‘군체’

“딱 내가 보러 갈 것 같은 영화”

연상호 감독 ‘액션영화’ 열망에

“지금 액션하기 딱 좋은 몸 상태”

미국 감독 등 영화로만 왔던 칸 “지금껏 온 건 온 게 아니었구나” 11년 만에 영화 복귀작 ‘군체’ “딱 내가 보러 갈 것 같은 영화” 연상호 감독 ‘액션영화’ 열망에 “지금 액션하기 딱 좋은 몸 상태”





배우 전지현(45)이 칸 국제영화제에 온 것은 처음이 아니다. 2011년 홍콩 출신 미국인 감독 웨인 왕의 <설화와 비밀의 부채>로 한 번, 2015년 브랜드 앰배서더 자격으로 또 한 번 영화제를 찾았다. 하지만 자신이 주연을 맡은 한국 영화로 칸 레드카펫을 밟은 건 올해 제79회 칸 영화제 미드나이트 스크리닝 부문에 초청된 영화 <군체>(연상호 감독)가 처음이다.



“이게 칸이구나. 내가 지금껏 온 건 온 게 아니었구나 싶었어요. 한국말로 하는 우리 영화를 외국 사람들이 좋아하며 박수를 치는 게 감동이었어요. 자연스럽게 울컥하더라고요.”



16일(현지시간) 칸 뤼미에르 대극장에서 <군체> 월드 프리미어(세계 최초) 상영을 마친 전지현이 이같이 말했다. 영화 상영 후 <군체> 팀은 5분간 기립박수를 받았다. 전지현은 “연상호 감독이 저를 캐스팅해주지 않았다면 내가 여길 어떻게 왔겠나 싶다”며 감사를 전했다.



밀폐된 복합건물을 배경으로 펼쳐지는 좀비물 <군체>에서 전지현은 생명공학 박사 ‘세정’을 연기한다. 휠체어를 타는 ‘현희’(김신록) 등 낙오될 위기에 처하는 인물들을 번번이 챙기는 인물이다. 전지현은 “급한 상황에서 사람의 본질이 드러나지 않나. 세정은 급할 때 더 차분해지는 사람”이라고 했다.



이번 작품은 <암살>(2015) 이후 11년 만의 영화 복귀작이다. 그는 “<군체>는 딱 ‘내가 보러 갈 것 같은 영화’였다”며 “하던 방식대로 연기하다 보니 이를 깨부숴줄 수 있는 사람을 만나고 싶은 갈망이 있다. 연상호 감독이 그럴 수 있을 것 같았다”고 말했다.



<도둑들>(2012), <베를린>(2013), <암살> 등에서 증명했듯 전지현은 자타공인 ‘액션을 잘하는 배우’다. 인터뷰에 함께한 연 감독은 “액션의 태가 진짜 좋아서, 다음에는 아예 (본격적인) 액션 영화를 함께하고 싶은 열망이 들더라”라고 부연했다.



전지현도 “‘연니버스(연상호 유니버스)’에 탑승하려면 부지런해야 한다”며 의지를 보였다. 최근 샬리즈 세런(51)이 영화 <정점>에서 선보인 액션 연기를 보고 “나이가 들어도 다 할 수 있겠다는 꿈을 키웠다”는 그는 “지금의 저도 액션 연기를 하기에 딱 좋은 몸 상태”라고 밝혔다.

