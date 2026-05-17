5·18 이후 살아낸 삶, 정면으로 바라보다

김민정 사진집 ‘오월의 초상’ 5·18 유족·생존자 60명 얼굴 담담하게 정면 초상으로 담아

1980년 5월18일, 29세의 김경철은 가족모임 후 처남을 데려다주고 집으로 돌아오는 길이었다. 김경철은 어린 시절 뇌막염을 앓아 말하거나 들을 수 없었으며, 당시 아내와 4개월 된 딸이 있었다. 금남로에서 공수부대를 마주쳤으나, 말을 못하니 사정을 설명할 수도, 듣지 못하니 군인의 지시에 따를 수도 없었다. 김경철은 온몸이 으깨진 채 다음날 새벽 3시 국군통합병원에서 사망했다. 광주지역 5·18 첫 사망자였다. 임근단(94)은 김경철의 어머니다. 손녀 혜정이는 할머니를 엄마라 부르며 자랐고, 세 아이의 엄마가 된 지금도 그렇게 부른다.



양동초 1학년 이창현은 1980년 5월19일 이후 집으로 돌아오지 않았다. 아버지 이귀복은 ‘행방불명자가족회’ 회장을 지내며 아들을 찾으려 했으나 성과를 거두지 못했다. 국립5·18민주묘지 ‘이창현의 령’ 비석에는 “내 아들 창현이를 아버지 가슴에 묻는다”고 새겨져 있다. 이귀복은 2022년 세상을 떴다.



김민정의 <오월의 초상>(눈빛)은 특별할 것 없어 보이는 흑백 초상 사진 모음집이다. 평범한 중·노년 60명이 주름진 얼굴로 정면을 바라보고 있다. 별다른 표정도, 특별한 배경도 없다. 정직한 정면 얼굴, 그 자체다.



사진 왼편에 7~8줄로 간략히 정리된 사연을 읽으면 생각이 달라진다. 작가는 2014~2017년 5·18 유족과 생존자들을 만나 사진을 찍었다. 초상사진을 통해 “5·18 이후 개별자에게 지속된 삶의 시간, 역사의 시간을 보여주고자 했다.”



작업은 쉽지 않았다. 한참 동안 유족과 생존자 주변을 맴돌았다. 정면으로 마주해 사진을 찍은 다음날이면 산에 올라 새소리를 듣고 나무를 바라봤다. 세월이 흐르고 사진 속 인물들도 하나둘 세상을 떠났다. 김민정은 “부고를 들을 때마다 가슴이 철렁 내려앉는다”고 한다.



철학자 김상봉은 사진을 두고 “우리 대신 상처받은 사람들의 얼굴. 그러나 끊임없이 옛 상처에 다시 소금이 뿌려져 세월이 가도 잦아들지 못하는 고통을 덮고 있는 얼굴들”이라고 말했다. 영화감독 장선우는 김민정에 대해 “세상을 어루만지는, 한 맺힌 혼들을, 가슴들을 다독여야 하는 큰무당은 아니었을까”라고 말했다.

