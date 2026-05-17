창간 80주년 경향신문

마이클 잭슨 노래 영국서 잇단 돌풍

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 팝가수 마이클 잭슨의 대표곡 '비트 잇'이 43년 만에 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 상위 5위에 진입했다.

15일 오피셜 차트에 따르면 마이클 잭슨은 이번주 '톱 100' 차트에서 싱글 4개, 앨범 5개를 각각 진입시켰다.

오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서는 '빌리 진'이 전주보다 한 계단 오른 3위, '비트 잇'이 전주보다 다섯 계단 오른 5위를 각각 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

마이클 잭슨 노래 영국서 잇단 돌풍

입력 2026.05.17 21:45

수정 2026.05.17 21:46

펼치기/접기
  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘비트 잇’도 43년 만에 싱글 5위

영화 ‘마이클’ 개봉과 함께 부활

영화 <마이클>에서 마이클 잭슨을 연기한 자파 잭슨. 유니버설 픽쳐스 제공

영화 <마이클>에서 마이클 잭슨을 연기한 자파 잭슨. 유니버설 픽쳐스 제공

미국 팝가수 마이클 잭슨의 대표곡 ‘비트 잇’(Beat It)이 43년 만에 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 상위 5위에 진입했다. 잭슨의 전기 영화 <마이클> 개봉에 힘입어 ‘팝의 황제’ 돌풍이 다시 불고 있다.

15일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 마이클 잭슨(잭슨 파이브 포함)은 이번주 ‘톱 100’ 차트에서 싱글 4개, 앨범 5개를 각각 진입시켰다. 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서는 ‘빌리 진’(Billie Jean)이 전주보다 한 계단 오른 3위, ‘비트 잇’이 전주보다 다섯 계단 오른 5위를 각각 기록했다.

‘빌리 진’은 전주 차트에서 1983년 이래 43년 만에 4위로 ‘톱 5’에 복귀한 바 있다. ‘비트 잇’은 이번주 차트에서 1983년 이후 43년 만에 5위로 ‘톱 5’를 차지했다. 또한 ‘휴먼 네이처’(Human Nature)는 6위, 잭슨 파이브의 ‘아이 원트 유 백’(I Want You Back)은 27위를 각각 기록했다.

‘팝의 황제’의 인기는 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에서도 뜨거웠다. 베스트 앨범 <디 에센셜>(THE ESSENTIAL)은 전주에 이어 2주 연속 정상을 차지해 누적 9주 1위를 지켰다. 이 밖에 <스릴러>(Thriller) 5위, <배드>(BAD) 6위, <오프 더 월>(Off The Wall) 39위, <데인저러스>(Dangerous) 74위 등 총 5개 앨범이 차트에 이름을 올렸다.

영화 <마이클>은 잭슨의 삶과 음악 활동을 담은 전기 영화로 잭슨의 조카 자파 잭슨이 주연을 맡았다. <마이클>은 북미 등에서 먼저 개봉했으며, 국내에서는 지난 13일 개봉했다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 <아리랑>(ARIRANG)은 앨범 차트 ‘톱 100’에서 전주보다 여섯 계단 하락한 26위, 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 싱글 차트 ‘톱 100’에서 두 계단 하락한 51위로 각각 8주 연속 진입했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글