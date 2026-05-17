‘불문학 개론’ 공저자 원윤수 서울대 명예교수 별세

불문학자이자 번역가인 원윤수 서울대 불문학과 명예교수가 16일 별세했다. 향년 91세. 고인은 스탕달, 카뮈, 사르트르 작품 등을 번역했다. <불문학 개론>(정음사)의 공저자이기도 하다.



고인은 1935년 5월10일(음력, 호적은 11월30일) 서울에서 태어났다. 서울대 불어불문학과를 졸업했다. 프랑스 소르본 대학교에서 공부했다. 서울대에서 문학 박사학위를 받았다.



건국대 전임강사·조교수를 거쳐 1967년 서울대에 부임했다. 불어와 불문학 교재를 여러 권 냈다. 1974년 <불문학 개론>(공역), 1978년 <한불사전>(공편), 1993년 <불문학사 1, 2>(공저) 등을 출간했다.



여러 문학 작품을 번역해 알렸다. 1958년 카뮈의 <표리>, 1975년 사강의 <열애>, 1975년 사르트르의 <구토>를 번역했다. 스탕달 전공자인 고인은 <적과 흑> <파르마의 수도원>(공역)도 우리말로 옮겼다. 1997년 <스탕달, 정열적이고 자유로운 한 정신의 일대기>, 1978년 <스탕달과 낭만주의> 등을 썼다. 1994년 <프랑스어 문화권의 이해>, 2000년 <진정한 세계화의 모색(불어권의 경우)>을 출간했다.



1978~1979년 한국불어불문학회 부회장으로 일했다. 1984~1985년 회장을 맡았다. 1989~2000년 서울대 인문대학 불어문화권연구소 소장, 2000~2001년 한국 캐나다학회 회장을 지냈다.



프랑스 문학과 문화를 한국에 알린 공로로 1991년 프랑스 교육문화훈장과 국가공로훈장을 받았다.



제자인 정예영 서울대 불문과 교수는 연합뉴스에 “불어문화권연구소에 찾아오는 외국 손님들도 ‘한국에 이렇게 프랑스를 사랑하고, 프랑스를 알리는 데 열정적인 분이 있다니’라고 감탄할 정도였다”고 말했다. 제자인 진형준 전 한국문학번역원장은 “불문학 발전을 위해 뒤에서 드러나지 않게 궂은일을 많이 한 분이다. 작년까지도 프랑스 문예지와 저널을 정기 구독하는 등 손에서 책을 놓지 않으셨다”고 말했다.



유족으로는 부인 이진표씨와 2남1녀(혜신·중호·상호), 사위 곽재영씨, 며느리 이영미·허민희씨 등이 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 18일.

