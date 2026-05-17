류현진, 한·미 통산 200승 ‘다음 기회에’

요건 갖췄지만 불펜진이 승리 날려 23일 홈 두산전서 재도전 나설 듯

한화 류현진(사진)이 승리투수 요건을 갖추고 내려갔지만 한·미 통산 200승 달성을 다음으로 미뤘다.



류현진은 17일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와의 경기에서 선발 등판해 5회까지 5피안타 1볼넷 3탈삼진 2실점으로 막았다. 류현진은 팀이 4-2로 리드한 6회 마운드를 박준영에게 넘겼다.



KBO리그에서 121승, 미국 메이저리그(MLB)에서 78승을 수확한 류현진은 이날 승리투수가 되면 한·미 통산 200승 고지를 밟을 수 있었다. 국내외 리그를 통틀어 한국 투수가 프로 통산 200승을 달성한 것은 KBO리그에서 210승을 거둔 송진우가 유일하다.



그러나 불펜진이 류현진의 승리를 지켜내지 못했다. 류현진이 내려간 직후 박준영이 샘 힐리어드에게 솔로홈런을 내줬다. 6-3으로 리드한 7회에는 6회 2사 후부터 던진 윤산흠이 연속 볼넷 3개를 내주며 위기를 자초했다. 그리고 김현수의 빗맞은 타구가 좌익수 파울 선상 안쪽에 떨어지며 2실점했다. KT는 2사 후 계속된 찬스에서 김상수의 적시타로 동점 주자까지 불러들였다. 6-6이 되면서 류현진의 승리는 날아갔다.



이날 류현진의 투구는 깔끔했다.



류현진은 1회말 선두 최원준에게 좌중간 2루타를 맞으면서 어렵게 시작했다. 희생번트에 이은 김현수의 볼넷으로 계속된 1사 1·3루에서 힐리어드에게 1타점 적시타를 허용했다. 스트라이크존에서 떨어지는 결정구를 힐리어드가 감각적으로 받아치며 중전안타로 연결했다. 또 2사 후에는 류현진의 각이 큰 변화구를 깔끔하게 받아친 김상수에게 좌전 적시타를 맞고 1점을 더 줬다. 류현진은 2사 1·2루에서 더블스틸로 홈을 파고들던 힐리어드를 깔끔한 수비로 막아낸 동료들 덕분에 추가 실점을 막았다.



류현진은 빠르게 안정감을 찾았다. 2회 첫 타자 오윤석에게도 안타를 맞았으나, 희생번트로 맞은 1사 2루에서 후속 타자들을 연속 범타 처리했다. 류현진은 5회 2사까지 10타자를 연속 범타로 유도했다. 한화 타선도 힘을 내며 4회초 집중타로 3점을 뽑아 역전에 성공했다. 6회에는 선두 타자 이진영의 2루타로 만든 기회에서 1점을 더 달아나는 집중력을 보였다.



류현진의 투구 수는 70개에 불과했다. 최고 구속은 시속 146㎞였지만 특유의 정교한 제구를 동반한 안정적인 경기 운영이 돋보였다. 속구 34개를 중심으로 커터(16개), 체인지업(13개), 커브(7개)로 KT 타선을 잘 막았다.



로테이션상 류현진의 다음 등판은 오는 23일 홈인 대전에서 열리는 두산전이다.

